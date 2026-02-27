قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رمز الأبوة.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن سيدنا يعقوب قبل مولد أبيه إسحاق
جمال شعبان: المرض ابتلاء.. والطبيب يعالج لكن الله هو الشافي
مقتل شخص وإصابة 38 آخرين في حادث خروج ترام عن مساره بـ ميلانو
أجواء شتوية قاسية.. الأرصاد: سقوط أمطار علي هذه المناطق غدا
مكملات الكولاجين لا تحمي من التجاعيد.. دراسة تكشف الحقيقة
طاقم تحكيم مباراة الأهلي وزد في الدوري.. بالأسماء
خرجت على العيادة.. أول تعليق من رامز جلال على مقلب غادة عادل في ليفل الوحش
الخارجية الأمريكية : روبيو سيبحث بزيارة لإسرائيل قضايا إيران ولبنان وغزة
بعد فرحة عيد ميلادها .. تفاصيل تعرض مي عز الدين لوعكة صحية
رئيس البرازيل يقبّل الكأس ويتحدى العالم.. لولا: مونديال 2026 سيكون باسمنا
مش بيلاعبوني وبيأثروا على مسيرتي.. أشرف داري يهدد باللجوء لـ فيفا ضد الأهلي
الزمالك يطلب السعة الكاملة أمام أوتوهو بالكونفدرالية
باسم سمرة: لم أتأثر بعدم تصنيفي نجم شباك.. وأرفض نجومية السوشيال ميديا المزيفة

أكد الفنان باسم سمرة، أنه لم يتأثر يوما بعدم تصنيفه ضمن نجوم الشباك التقليديين، مشددا على أنه يركز فقط في تقديم عمل فني متقن يحترم الجمهور ويعبر عن موهبته.

وقال باسم سمرة، خلال لقاء مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، إنه يؤدي عمله بحب وإتقان، موضحًا أن عوامل مثل الإنتاج أو رؤية المخرج قد تؤثر أحيانًا في حجم الأدوار أو مساحتها، لكنها لم تؤثر مطلقًا في أدائه أو اجتهاده الفني، مضيفًا أن مفهوم النجومية الحقيقي يرتبط بالأعمال القوية والبصمة الفنية، وليس بحجم التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار باسم سمرة، إلى أن عصر السوشيال ميديا فرض معايير مختلفة للنجاح، لافتًا إلى أن بعض الأسماء أصبحت تحصد شهرة واسعة عبر التفاعل الإلكتروني، لكنه يرى أن النجم الحقيقي يُقاس بتاريخه وأعماله، وليس بعدد المتابعين، مؤكدًا أنه يعتمد على موهبته وحب الجمهور له، ويسعى دائما لتقديم أدوار متنوعة ومختلفة.

وشدد باسم سمرة، على أنه ما زال "واقفًا على الأرض" ولم تجرفه فكرة النجومية، قائلًا إنه يتعامل مع نفسه باعتباره فنانًا يتعلم باستمرار ويطمح لتقديم الأفضل، منتقدًا "النجومية المصنوعة"، مشيرًا إلى أن بعض مظاهر الشهرة على مواقع التواصل قد تكون قائمة على ترويج مدفوع أو افتعال مواقف لجذب التعاطف، وهو ما لا يؤمن به.

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمشة زى المطاعم

طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش
طريقة عمل الفراخ البروست المقرمش

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

