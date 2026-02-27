بمقدم 15%.. رابط حجز شقق الإسكان الفاخر 2026 عبر موقع بنك التعمير والإسكان

يتساءل الكثير عن رابط حجز شقق الإسكان الفاخر 2026 عبر موقع بنك التعمير والإسكان، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة عن طرح عدد من المشروعات الجديدة لوحدات الإسكان المتميز والفاخر.

حجز شقق الإسكان الفاخر 2026

أتاح بنك التعمير والإسكان حجز شقق الإسكان الفاخر 2026 الجديدة إلكترونيا عبر موقعه الرسمي، حيث تتنوع الوحدات بين مشروعات داخل القاهرة وخارجها.

تفاصيل طرح شقق الإسكان الفاخر 2026

يتم طرح شقق الإسكان المتميز والفاخر 2026 بنظام سداد، يصل إلى 15 عامًا، وذلك وفقًا لرغبة الحاجزين، وهذه فرصة مناسبة للراغبين في السكن وكذلك للمستثمرين.

وتبدأ خطوات حجز شقق الإسكان الفاخر 2026 بإنشاء حساب إلكتروني جديد على الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التقديم.



كمباوند بالما - القاهرة الجديدة «التجمع الخامس»

- المميزات: فيلات فاخرة، مول تجاري، لاند سكيب متكامل، واستلام فوري.

- نظام السداد: 15% مقدم حجز، والتقسيط حتى 10 سنوات.

- الموقع: منطقة المستثمرين الشمالية أمام جامعة المستقبل.

- المساحات: مساحة الأراضي من 337 م² إلى 729 م²، والمباني من 323 م² إلى 383 م².

مشروع أكاسيا - الرحاب

- المساحات: نماذج متنوعة (السندس، العلياء، الروضة) بمساحات من 156 م² إلى 310 م².

- الموقع: منطقة المستثمرين الشمالية أمام البوابة رقم 6 بمدينة الرحاب.

- نظام السداد: 15% مقدم حجز، والتقسيط حتى 15 سنوات.

- المميزات: كمباوند يضم 711 وحدة، منطقة خدمات مركزية، تشطيبات فاخرة، واستلام فوري.

مشروع إسكان الجوهرة - بورسعيد

- المساحات: تبدأ من 121 م² حتى 138 م² (وحدات نصف تشطيب).

- المميزات: واجهات عصرية، استلام فوري، منطقة خدمات (جامع ومدارس)، ومصاعد حديثة.

- نظام السداد: 15% مقدم حجز، والتقسيط حتى 10 سنوات.

رابط حجز شقق الإسكان الفاخر 2026

1 - الدخول على الموقع الرسمي لبنك التعمير والإسكان عبر هذا الرابط هـــنــــا.

2 - اختيار «تسجيل مستخدم جديد».

3 - إدخال البيانات الأساسية المطلوبة «الاسم، والرقم القومي، ورقم الهاتف، والبريد الإلكتروني».

4 - إنشاء كلمة مرور قوية وتأكيدها.

5 - الموافقة على الشروط والأحكام بعد الاطلاع عليها.

6 - تفعيل الحساب من خلال الرسالة المرسلة إلى البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول.

7 - تسجيل الدخول والاطلاع على المشروعات المتاحة واختيار الوحدة المناسبة وبدء إجراءات الحجز.