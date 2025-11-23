قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البلدي يؤكل .. «شوبير» يعلّق على قرب تولي مدير فني أجنبي لاتحاد الكرة
الرقابة المالية: 20 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاص خلال 8 أشهر.. ونواب: إقامة المشروعات الاستثمارية تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
جامعة سوهاج ترتقي إلى أفضل 250 جامعة عالميًا في تصنيف العلوم البينية 2026
مصر توقع اتفاقية تمويل بقيمة 53.8 مليون يورو لدعم الصناعات الخضراء المستدامة
130 عامًا من الريادة.. رئيس الكنيسة الأسقفية يشارك الاحتفال بمسيرة دار الإفتاء المصرية
تعرف علي موعد جنازة الإعلامية ميرفت سلامة
هل منعوه؟.. القصة الحقيقية لاتهام جامعة سوهاج برفض قيد طالب كفيف للدكتوراه
محلل فلسطيني: مخطط تقسيم غزة يشكل انحرافا خطيرا عن قواعد القانون الدولي
رسالة دعم مؤثرة من خالد الغندور لـ رمضان صبحي
طفل أسر القلوب بصوته.. من هو محمد القلاجي أصغر متسابق فى دولة التلاوة؟
لغز غامض في سوهاج.. القصة الكاملة لوفاة فتاة داخل منزلها بقرية الكولة
الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 220 ألف سلة غذائية و 104 آلاف قطعة ملابس شتوية عبر «زاد العزة»
خدمات

يستمر حتى 15 ديسمبر.. تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر 2025 وخطوات الحجز

شقق الإسكان الفاخر 2025
شقق الإسكان الفاخر 2025
خالد يوسف

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن حجز شقق الإسكان الفاخر 2025، لذي بدأ يوم 16 نوفمبر 2025، والمقرر أن يستمر حتى يوم 15 ديسمبر 2025 عبر منصة مصر العقارية، ولذلك يبحث الكثير من المواطنين عن رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر 2025 وخطوات الحجز.

رابط كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر 2025

يستطيع كل مواطن يرغب في الحصول على شقة فاخرة، تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر 2025، PDF، عن طريق منصة مصر العقارية من خلال الضغط على هذا الرابط هـــنــــا.

خطوات تحميل كراسة الشروط PDF شقق الإسكان الفاخر 2025

ـ الدخول على منصة مصر العقارية من خلال الضغط على هذا الرابط هـــنــــا.

ـ إنشاء حساب شخصى جديد.

ـ ملء البيانات الشخصية والاجتماعية المطلوبة.

ـ تحميل كراسة الشروط الخاصة بالمشروع.

ـ اختيار الوحدة والموقع المفضل.

ـ دفع مقدم جدية الحجز إلكترونيًا.

ـ انتظار المراجعة والموافقة، ثم متابعة التخصيص حسب أسبقية الحجز.

أماكن شقق الإسكان الفاخر 2025

تم توزيع شقق الاسكان الفاخر على 8 مدن في عدد من محافظات الجمهورية، وهي: 

ـ محافظة القاهرة.. القاهرة الجديدة، مدينة الشروق، حدائق العاصمة

ـ محافظة القليوبية.. مدينة العبور

ـ محافظة الجيزة.. مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد

ـ محافظة مرسى مطروح.. العلمين الجديدة

ـ محافظة الشرقية.. مدينة العاشر من رمضان

أسعار شقق الإسكان الفاخر 2025

ـ بلغ سعر متر شقق الإسكان الفاخر بمدينة الشيخ زايد نحو 34.900 جنيه.

ـ وصل سعر متر شقق الإسكان الفاخر بمدينة 6 أكتوبر نحو 32.600 جنيه.

ـ سجل سعر متر شقق الإسكان الفاخر بالعاشر من رمضان نحو 26.900 جنيه.

ـ بلغ سعر متر شقق الإسكان الفاخر بالعلمين الجديدة نحو 29.000 جنيه.

ـ وصل سعر متر شقق الإسكان الفاخر بمدينة الشروق نحو 30.950 جنيه.

ـ سجل سعر متر شقق الإسكان الفاخر بمدينة القاهرة الجديدة نحو 33.250 جنيه.

ـ بلغ سعر متر شقق الإسكان الفاخر بمدينة العبور نحو 30.100 جنيه.

ـ وصل سعر متر شقق الإسكان الفاخر بحدائق العاصمة نحو 27.600 جنيه.

