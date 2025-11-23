يستمر حتى 15 ديسمبر.. تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر 2025 وخطوات الحجز

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن حجز شقق الإسكان الفاخر 2025، لذي بدأ يوم 16 نوفمبر 2025، والمقرر أن يستمر حتى يوم 15 ديسمبر 2025 عبر منصة مصر العقارية، ولذلك يبحث الكثير من المواطنين عن رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر 2025 وخطوات الحجز.

رابط كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر 2025

يستطيع كل مواطن يرغب في الحصول على شقة فاخرة، تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الفاخر 2025، PDF، عن طريق منصة مصر العقارية من خلال الضغط على هذا الرابط هـــنــــا.

خطوات تحميل كراسة الشروط PDF شقق الإسكان الفاخر 2025

ـ الدخول على منصة مصر العقارية من خلال الضغط على هذا الرابط هـــنــــا.

ـ إنشاء حساب شخصى جديد.

ـ ملء البيانات الشخصية والاجتماعية المطلوبة.

ـ تحميل كراسة الشروط الخاصة بالمشروع.

ـ اختيار الوحدة والموقع المفضل.

ـ دفع مقدم جدية الحجز إلكترونيًا.

ـ انتظار المراجعة والموافقة، ثم متابعة التخصيص حسب أسبقية الحجز.

أماكن شقق الإسكان الفاخر 2025

تم توزيع شقق الاسكان الفاخر على 8 مدن في عدد من محافظات الجمهورية، وهي:

ـ محافظة القاهرة.. القاهرة الجديدة، مدينة الشروق، حدائق العاصمة

ـ محافظة القليوبية.. مدينة العبور

ـ محافظة الجيزة.. مدينة 6 أكتوبر، مدينة الشيخ زايد

ـ محافظة مرسى مطروح.. العلمين الجديدة

ـ محافظة الشرقية.. مدينة العاشر من رمضان

أسعار شقق الإسكان الفاخر 2025

ـ بلغ سعر متر شقق الإسكان الفاخر بمدينة الشيخ زايد نحو 34.900 جنيه.

ـ وصل سعر متر شقق الإسكان الفاخر بمدينة 6 أكتوبر نحو 32.600 جنيه.

ـ سجل سعر متر شقق الإسكان الفاخر بالعاشر من رمضان نحو 26.900 جنيه.

ـ بلغ سعر متر شقق الإسكان الفاخر بالعلمين الجديدة نحو 29.000 جنيه.

ـ وصل سعر متر شقق الإسكان الفاخر بمدينة الشروق نحو 30.950 جنيه.

ـ سجل سعر متر شقق الإسكان الفاخر بمدينة القاهرة الجديدة نحو 33.250 جنيه.

ـ بلغ سعر متر شقق الإسكان الفاخر بمدينة العبور نحو 30.100 جنيه.

ـ وصل سعر متر شقق الإسكان الفاخر بحدائق العاصمة نحو 27.600 جنيه.