موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026 .. شوف هتقبض كام

موعد زيادة المعاشات 2026 يشغل اهتمام عدد كبير من أصحاب المعاشات، خاصة بعد تطبيق زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات اعتبارًا من يناير 2026، بالتزامن مع رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، في إطار جهود الدولة لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتعزيز الحماية الاجتماعية.

موعد زيادة المعاشات 2026

موعد زيادة المعاشات 2026

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن الزيادة السنوية الدورية لأصحاب المعاشات، المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، سيتم تطبيقها اعتبارا من 1 يوليو 2026 مع بداية السنة المالية الجديدة، وبنسبة تصل إلى 15 %، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم أصحاب المعاشات ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2026

و أن صرف معاشات شهر فبراير 2026 سيبدأ اعتبارا من يوم 1 فبراير 2026، ويستمر الصرف تباعا حتى نهاية الشهر، وفقا للآليات المعمول بها، بما يضمن سهولة حصول المستفيدين على مستحقاتهم دون تكدس أو ازدحام.

طريقة الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

و خدمة الاستعلام عن المعاش وقيمة الزيادة باستخدام الرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، وذلك في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتخفيف العبء عن المواطنين، دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التأمينات.

موعد زيادة المعاشات 2026

أماكن صرف معاشات شهر فبراير 2026

تتوافر عدة منافذ لصرف معاشات شهر فبراير 2026 على مستوى جميع المحافظات، وتشمل منافذ شركة فوري، المحافظ الإلكترونية، ماكينات الصرف الآلي ATM، فروع البنوك المختلفة، ومنافذ البريد المصري.

الجهات المستفيدة من القرار الجديد

بحسب القواعد المعلنة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، يستفيد من قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات كل من يبلغ السن القانونية ويحال إلى المعاش اعتبارا من 1 يناير 2026، وكذلك من يصل إلى سن التقاعد في أي شهر خلال عام 2026، إضافة إلى كل مؤمن عليه تنتهي خدمته في 1 يناير 2026 ويكون ناتج معادلة حساب معاشه أقل من 1755 جنيها، حيث يتم رفعه تلقائيا إلى هذا الحد.

القيم الجديدة للحد الأدنى والأقصى للأجر التأميني

وكشف جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن اعتماد قيم جديدة لأجر الاشتراك التأميني اعتبارا من بداية العام، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه شهريا، ورفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه شهريا.

وأكد رئيس الهيئة أن هذه التعديلات تستهدف ربط أجر الاشتراك التأميني بالأجر الفعلي للعامل، بما يضمن معاشا أكثر عدالة يعكس الدخل الحقيقي، ويساهم في تقليل تأثيرات التضخم.

موعد زيادة المعاشات 2026

زيادة الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات بداية من 2026

وتطبيق زيادة جديدة على الحدين الأدنى والأقصى للمعاشات للمحالين إلى التقاعد اعتبارا من يناير 2026، حيث تم رفع الحد الأدنى للمعاش من 1495 جنيها إلى 1755 جنيها، ورفع الحد الأقصى للمعاش من 11600 جنيه إلى 13360 جنيها.