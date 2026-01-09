قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيفية تحقيق الأرباح دون عناء.. الشهادات البنكية كلمة السر

الشهادات البنكية
الشهادات البنكية
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن كيفية تحقيق الأرباح من خلال الشهادات البنكية، والتي توفرها البنوك كشهادات ادخار بعوائد مختلفة تجمع بين العائد الثابت والعائد المتدرج.

ويقدم البنك الأهلي المصري حاليا باقة من شهادات الادخار التي تتيح أعلى عائد ممكن مع الحفاظ على عنصر الأمان، وتشمل شهادات بعائد متدرج وأخرى بعائد ثابت، بما يمنح العملاء مرونة في إدارة أموالهم وفقا لاحتياجاتهم المالية.

الشهادة البلاتينية بعائد متدرج لمدة 3 سنوات

تعد الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج من أبرز الأوعية الادخارية التي يطرحها البنك الأهلي المصري، حيث تمنح عائدا مرتفعا في السنة الأولى ثم يتناقص تدريجيا على مدار مدة الشهادة.

ويصل العائد في السنة الأولى إلى 21% سنويا، بينما يبلغ 16.75% في السنة الثانية، وينخفض إلى 13.5% في السنة الثالثة، مع استمرار تمتع العميل بالأمان والاستقرار طوال فترة الاستثمار.

الشهادة البلاتينية بعائد ثابت شهري لمدة 3 سنوات

يطرح البنك الأهلي المصري أيضا الشهادة البلاتينية بعائد ثابت لمدة ثلاث سنوات، والتي تحظى بإقبال كبير من العملاء الراغبين في الحصول على دخل شهري منتظم.

وتمنح الشهادة عائدا ثابتا بنسبة 16% سنويا يتم صرفه شهريا، بما يوفر مصدرا مستقرا للدخل يمكن الاعتماد عليه في إدارة المصروفات الشهرية، وذلك بعد أن تم خفض العائد من 17% إلى 16% مع استمرار الإقبال عليها.

شهادات ادخار بعوائد متنوعة

لا تقتصر شهادات البنك الأهلي المصري على الشهادات البلاتينية فقط، إذ يقدم البنك شهادات أخرى بعوائد متناقصة أو ثابتة وفقا لمدة الشهادة ودورية الصرف.

وتشمل هذه الشهادات أوعية ادخارية بعائد متناقص يصل إلى 20.25% مع صرف ربع سنوي، إلى جانب شهادات بعائد ثابت سجل في بعض الطروحات السابقة 18.5% مع صرف شهري، بما يعكس تنوع الخيارات أمام العملاء.

طرق شراء شهادات الادخار

يتيح البنك الأهلي المصري عدة وسائل للحصول على شهادات الادخار، حيث يمكن للعملاء الشراء من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع المحافظات، أو عبر خدمات الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول NBE Online وMobile Banking، إضافة إلى ماكينات الصراف الآلي ATM.

مزايا إضافية لشهادات البنك الأهلي المصري

توفر شهادات الادخار بالبنك الأهلي المصري مزايا متعددة، من بينها إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة لتوفير السيولة دون كسرها، إلى جانب إتاحة استرداد قيمتها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقا للشروط المعلنة، بما يمنح العملاء مرونة أكبر في إدارة مدخراتهم.

