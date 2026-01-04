قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بحبك من قلبي .. يسرا تهنئ إلهام شاهين بعيد ميلادها الـ65 | صور
غزة تحت القصف .. شهيدان وغارات عنيفة للاحتلال على خانيونس ورفح
محمد إبراهيم: إمام عاشور مكانه في أوروبا .. ويكشف أسرار أداء مصطفى محمد | فيديو
مادورو يصل مقر مكافحة المخدرات بنيويورك.. ووزير ترامب: الرئيس سيُحدّد شروط إدارة فنزويلا
حكم تغطية بعض الوجه في الصلاة بسبب البرد الشديد
قرض مستورة 2026 من بنك ناصر الاجتماعي.. دعم مباشر للمطلقات والنساء المعيلات |تفاصيل
ناقد رياضي : رؤية برشلونة سبقت الجميع في موهبة حمزة عبدالكريم | فيديو
ناقد رياضي: حمزة عبدالكريم كان ضمن اختيارات حسام حسن في كأس الأمم الأفريقية | فيديو
محمود الليثي يكشف أسرار نجاحه.. ويغني «كتاب حياتي ياعين» للراحل حسن الأسمر | فيديو
بسبب أزمة القيد والنقص العددي بالجبهة اليمنى.. الزمالك يدرس قطع إعارة أحمد محمود
بعد اعتــ ــقال رئيس فنزويلا.. ترامب: أنا لست راضيًا عن بوتين
هجوم بمسيرات على موسكو .. اضطراب في حركة الطيران بين تركيا وروسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قرض مستورة 2026 من بنك ناصر الاجتماعي.. دعم مباشر للمطلقات والنساء المعيلات |تفاصيل

قرض مستورة 2026 من بنك ناصر الاجتماعي دعم مباشر للمطلقات والمنفصلات
قرض مستورة 2026 من بنك ناصر الاجتماعي دعم مباشر للمطلقات والمنفصلات
عبد الفتاح تركي

قرض مستورة 2026 من بنك ناصر الاجتماعي للمطلقات والمنفصلات .. مع استمرار اهتمام عدد كبير من السيدات بالبحث عن وسائل تمويل آمنة ومستقرة تضمن لهن مصدر دخل ثابت، يتصدر قرض مستورة من بنك ناصر الاجتماعي 2026 قائمة الموضوعات الأكثر بحثًا، خاصة بين المطلقات والمنفصلات والنساء المعيلات، في ظل ما يقدمه القرض من دعم اقتصادي حقيقي يستهدف تمكين المرأة وتحسين مستوى معيشتها دون أعباء تمويلية معقدة أو شروط مصرفية صعبة.

ويُعد قرض مستورة من بنك ناصر الاجتماعي واحدًا من أبرز المبادرات التمويلية التي أطلقتها الدولة لدعم المرأة غير القادرة على الوصول إلى القروض التقليدية، إذ يهدف إلى مساعدة السيدات على إقامة مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر تحقق لهن دخلًا منتظمًا، وتوفر لهن قدرًا من الاستقلال المالي، بما ينسجم مع خطط الدولة لتعزيز الشمول المالي والعدالة الاجتماعية.

واقرأ أيضًا:

بنك ناصر

ما هو قرض مستورة من بنك ناصر الاجتماعي 2026

قرض مستورة هو قرض حسن أو منخفض العائد يقدمه بنك ناصر الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر وجهات داعمة أخرى، ويستهدف فئات محددة من السيدات تشمل المرأة المعيلة والأرامل والمطلقات وغير العاملات ومحدودات الدخل، ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديًا ومساعدتها على الاعتماد على نفسها من خلال مشروع بسيط ومستدام.

الفئات المستفيدة من قرض مستورة من بنك ناصر الاجتماعي

يستهدف قرض مستورة السيدات غير القادرات على الحصول على تمويل مصرفي تقليدي، وعلى رأسهن المطلقات والمنفصلات اللاتي يتحملن مسؤولية إعالة أنفسهن أو أسرهن، إضافة إلى الأرامل والنساء غير العاملات ومحدودات الدخل، حيث يُنظر إلى القرض باعتباره أداة دعم اجتماعي واقتصادي في آن واحد.

المشروعات التي يمولها قرض مستورة من بنك ناصر الاجتماعي 2026

يشمل التمويل الذي يقدمه قرض مستورة مجموعة متنوعة من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، من بينها المشروعات المنزلية وتربية الدواجن والخياطة والتفصيل وبيع المنتجات الغذائية والمشروعات الحرفية البسيطة والأنشطة التجارية الصغيرة، وهي مشروعات تتناسب مع طبيعة المرأة المعيلة ويمكن إدارتها من المنزل أو في نطاق محدود.

قرض بنك ناصر

ميزات قرض مستورة من بنك ناصر الاجتماعي 2026

يتميز قرض مستورة بعدد من المزايا التي تجعله خيارًا مفضلًا لدى كثير من السيدات، حيث يتم تقديمه دون فوائد أو بعائد رمزي بسيط، مع إجراءات ميسرة لا تشترط وجود سجل ائتماني سابق، إلى جانب فترات سداد مرنة ودعم فعلي للمرأة المعيلة، كما أنه مناسب بشكل كبير للمشروعات المنزلية والحرفية التي لا تتطلب رأس مال كبير.

شروط الحصول على قرض مستورة من بنك ناصر الاجتماعي 2026.
للحصول على قرض مستورة من بنك ناصر الاجتماعي، يشترط أن تكون المتقدمة مصرية الجنسية وألا يقل عمرها عن 21 سنة، مع ضرورة امتلاك فكرة مشروع أو نشاط بسيط قابل للتنفيذ، وتقديم ضامن في بعض الحالات، إضافة إلى الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المحددة، مع العلم أن بعض الشروط قد تختلف من فرع إلى آخر وفقًا للحالة الاجتماعية والاقتصادية للمتقدمة.

خطوات التقديم على قرض مستورة من بنك ناصر الاجتماعي 2026.
تتمثل خطوات التقديم على قرض مستورة في التوجه إلى أقرب فرع من فروع بنك ناصر الاجتماعي، ثم طلب استمارة قرض مستورة، يلي ذلك تقديم الأوراق المطلوبة، وإجراء البحث الاجتماعي، ثم دراسة الطلب من جانب البنك، وبعد الموافقة يتم صرف القرض وبدء تنفيذ المشروع وفق الخطة المتفق عليها.

الأوراق المطلوبة للتقديم على قرض مستورة من بنك ناصر الاجتماعي

تشمل المستندات الأساسية للتقديم صورة بطاقة الرقم القومي السارية، وإيصال مرافق حديث، وبحث اجتماعي من الجهة المختصة، إلى جانب مستندات توضح فكرة المشروع، وصورة بطاقة الضامن إن وُجد، مع التأكيد على ضرورة استيفاء جميع الأوراق لضمان سرعة فحص الطلب.

بنك ناصر الاجتماعى

أهمية قرض مستورة في دعم المرأة المعيلة

يمثل قرض مستورة من بنك ناصر الاجتماعي أداة فعالة لدعم المرأة المعيلة والمطلقة والمنفصلة، إذ يمنحها فرصة حقيقية لبناء مشروع يدر دخلًا ثابتًا، ويساعدها على مواجهة أعباء المعيشة، ويعزز من دورها في المجتمع، في إطار توجه الدولة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا وتحقيق التنمية المستدامة.

قرض مستورة قرض مستورة 2026 قرض مستورة من بنك ناصر الاجتماعي شروط قرض مستورة التقديم على قرض مستورة قرض مستورة للمطلقات قرض مستورة للمنفصلات مشروعات قرض مستورة بنك ناصر الاجتماعي قروض المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

معاش

13 ألف جنيه .. رفع قيمة المعاش لهذا الحد

سعر الذهب اليوم

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

أرشيفية

ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي.. ما هي قوة «دلتا» الأمريكية؟

المجنى عليه

ضبط المتهم بقـ.تل طالب فى مشاجرة ببنها

خطف رئيس فنزويلا من غرفة نومه.. أين الجيش الفنزويلي؟

خطف رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو من غرفة نومه.. أين الجيش الفنزويلي؟

وفد صيني آخر ظهورلمادورو

آخر من قابله الرئيس الفنزويلي قبل نجاح القوات الأمريكية في اختطافه.. تفاصيل

ترشيحاتنا

دولة التلاوة

لا خاسر اليوم.. تأهل المتسابقين الثلاثة في حلقة اليوم من دولة التلاوة

الدواء

نقابة الصيادلة: الصيدلية المكان الوحيد الآمن لشراء الدواء

الري

وزير الري السابق: مصر الأعلى عالميًا في كفاءة إعادة استخدام المياه

بالصور

«إن بي سي نيوز»: سيتم نقل مادورو بمروحية إلى موقع في مدينة نيويورك | صور

مادورو
مادورو
مادورو

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

فيديو

هيفاء وهبي

لقطة غير متوقعة.. ماذا فعلت هيفاء وهبي على المسرح في بيروت؟

سامو زين

أسرع زواج في حياتي ووفاة والدي صدمة.. سامو زين يفجر مفاجآت عن حياته الشخصية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد