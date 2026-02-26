قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كتب بدون تفويض.. القبض على صاحب مكتبة بالدقي
أبرزها منح اجتماعية في الأعياد والمناسبات.. مزايا للعمالة غير المنتظمة في القانون
بحجة توظيف الأموال.. سقوط شبكة مراهنات وعُملات مشفرة غير مشروعة في قبضة الأمن
انتخابات المهندسين.. 10 معلومات هامة عن مواعيد وشروط ومقار التصويت
ننشر أول صورة للمتهمين في قضية السبّاح يوسف محمد من داخل قفص الاتهام
قرار جديد بشأن المتهم بقتل الطفلة قمر بعد انتهاك جسدها في المنيب
منتخب مصر يُواجه مالي بافتتاح مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم للسلة
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر.. ونواب: يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الخارجية
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أكدت البروفيسور فريدريكه زايفريد، مديرة المتحف المصري في برلين، أن إدارة المتحف تحرص باستمرار على مواكبة تنوع جمهور الزوار القادمين من خلفيات ثقافية متعددة.

وأوضحت أن توقعات الجمهور الدولي، رغم اختلاف ثقافاته، تظل في جوهرها بسيطة، إذ يتطلع معظم الزوار إلى اكتشاف جوانب جديدة من الثقافة والحضارة المصرية القديمة، والتعرف إلى تاريخها الممتد عبر آلاف السنين.

خدمات متعددة اللغات لتجربة أكثر شمولًا

وخلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» في برنامج «هذا الصباح» على قناة «إكسترا نيوز»، أشارت زايفريد إلى أن المتحف يوفر خدمات إرشاد صوتي بعدة لغات، إلى جانب مواد تعريفية باللغتين الألمانية والإنجليزية، مع العمل على توسيع نطاق اللغات لتلبية احتياجات جمهور عالمي متنوع، بما يعزز تجربة الزيارة ويجعلها أكثر تفاعلًا وشمولًا.

العمارة والتصميم في خدمة السرد المتحفي

وفيما يتعلق بدور العمارة والتصميم الداخلي والإضاءة، أكدت أن المتحف المصري في برلين يمثل نموذجًا مميزًا لانسجام العمارة مع مفهوم العرض المتحفي. 

وأوضحت أن تكامل العناصر المعمارية مع توزيع القاعات يخلق حالة فريدة من الانسجام، تسهم في إبراز القيمة الفنية والتاريخية للقطع الأثرية بأفضل صورة ممكنة.

وأضافت أن هذا التوافق بين الفراغ المعماري والسرد المتحفي يمنح الزائر تجربة بصرية ومعرفية متكاملة، حيث تتناغم الإضاءة والتصميم مع طبيعة المعروضات المصرية العريقة، بما يعزز فهم السياق التاريخي والحضاري لكل قطعة.

دمج الفن المعاصر... بحساسية ودقة

وحول إعادة قراءة القطع الأثرية من منظور معاصر، كشفت زايفريد أن المتحف خاض تجارب لدمج الفن المعاصر ضمن سياق العرض، ووصفتها بأنها تجارب استثنائية، لا سيما عندما يستلهم الفنانون المعاصرون عناصر من الحضارة المصرية القديمة.

وشددت على أن إدماج الفن المعاصر يتطلب قدرًا كبيرًا من الحساسية والدقة، لضمان تحقيق الانسجام مع القطع الأثرية الأصلية والحفاظ على سياقها التاريخي دون الإخلال بقيمتها.

كنوز أثرية تروي تاريخًا ممتدًا

وفي ختام تصريحاتها، أوضحت مديرة المتحف أن اختيار أبرز القطع المعروضة ليس مهمة سهلة، نظرًا لما يضمه المتحف من كنوز أثرية تعكس ثراء وتعقيد الحضارة المصرية القديمة.

وأكدت أن كل قطعة داخل المتحف تسهم بطريقتها الخاصة في سرد جانب من التاريخ المصري، لتشكل مجتمعة لوحة حضارية متكاملة تمتد جذورها إلى آلاف السنين.

البروفيسورة فريدريكه زايفريد لمتحف المصري القطع الأثرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

ترشيحاتنا

وننسي اللي كان

وننسي اللي كان الحلقة 8.. خالد سرحان يطلب من كريم فهمي قتل ياسمين عبد العزيز

إفراج

إفراج الحلقة 8 .. شقيق عمرو سعد يعترف للشرطة بالقتل

زينة وشقيقها

ربنا يصبر قلبك.. هبة مجدي تنعي شقيق زينة

بالصور

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد