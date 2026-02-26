قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«معتوهتان ومختلتان عقليًا».. ترامب يطالب بترحيل نائبتين مسلمتين في الكونجرس
تراجع الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات الخميس بالبنوك
الاستعلام عن مخالفات المرور برقم لوحة السيارة.. رابط مباشر هنا
محادثات تهز السوشيال ميديا.. اتهامات بالتحرش تطال محمد طاهر مؤلف فخر الدلتا
ملايين الشواكل.. اتهام ضابط في الشاباك بالتورط بتهريب بضائع إلى غزة
تبادل جثامين بين موسكو وكييف: 1000 أوكراني مقابل 35 روسيًا
الرئيس السيسي يستقبل رئيسي شركتي سكاتك النرويجية وإنفجين إنرجي لتوربينات الرياح
راندة المنشاوي: انجاز مشروعات حياة كريمة أولوية قصوى لدى وزارة الإسكان
رئيس البرلمان النمساوي يشيد بجهود مصر في تحقيق الاستقرار والتهدئة بالشرق الأوسط وإفريقيا
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجلس وزراء جمهورية السودان
أبرزهم الأهلي.. دوري كرة السلة الإفريقي يُعلن الأندية الـ12 وجدول مرحلة المجموعات لموسم 2026
تأجيل محاكمة البلوجر «مداهم» في نشر محتوى خادش لجلسة 5 مارس
أخبار البلد

الهلال الأحمر المصري يُسير القافلة الإنسانية 147 لدعم غزة بحمولة 6,240 طنًا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

أطلق الهلال الأحمر المصري،  قافلة «زاد العزة .. من مصر إلى غزة» 147، حاملة عدد من شاحنات المساعدات الإنسانية العاجلة في اتجاه قطاع غزة، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

حملت القافلة في يومها الـ 147، نحو 6,240 طنًا من المساعدات الإنسانية الشاملة، والتي شملت: نحو 3,650 طنًا سلال غذائية ودقيق، ونحو 990 طنًا مستلزمات طبية وإغاثية وعناية شخصية، ونحو 1,690 طنًا من المواد البترولية لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية؛ وذلك دعمًا للاحتياجات الأساسية العاجلة داخل القطاع.


كما كثف الهلال الأحمر المصري الدفع إمدادات الشتاء الأساسية نظرًا لسوء الأحوال الجوية، والتي تضمنت نحو 8,890 قطعة ملابس شتوية، أكثر من 26,640 بطانية، نحو 23,750 مرتبة، ما يزيد عن 6,910 مشمع، 25,800 حصيرة، نحو 4,665 خيمة لإيواء المتضررين، وذلك في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء في غزة.


وعلى معبر رفح من الجانب المصري، يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده الإنسانية في استقبال وتوديع الدفعة الـ 20 من الجرحى والمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين والمغادرين، ومرافقتهم في إنهاء إجراءات العبور.


ويقدم الهلال الأحمر للأشقاء الفلسطينيين حزمة متكاملة من الخدمات الإغاثية، تشمل الدعم النفسي للأطفال، خدمات إعادة الروابط العائلية، توزيع وجبات سحور وإفطار، توفير الملابس الثقيلة ومستلزمات العناية الشخصية، وتوزيع «حقيبة العودة» على العائدين إلى القطاع.


ويتواجد الهلال الأحمر المصري على الحدود منذ بدء الأزمة، حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه في جميع المراكز اللوجستية، وجهوده المتواصلة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تجاوزت 800 ألف طن، بجهود أكثر من 65 ألف متطوع بالجمعية.

