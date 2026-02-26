قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الانتخابات النيابية اللبنانية في مايو المقبل ستقتصر على الداخل.. تفاصيل
تحالف فضائي جديد في مصر بين وكالة الفضاء والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء
توحيد الرسوم وتسهيلات جديدة| إجراءات عاجلة من «التنمية المحلية» لتنظيم تداول المخلفات الخطرة بالمنشآت الطبية
نوال تحارب لاستعادة ابنها وكشف حقيقة اختفاء زوجها
وزير الاستثمار: تحديث سجل الضمانات المنقولة يخفض تكلفة وزمن الحصول على التمويل
آي صاغة: الذهب يرتفع محليا وعالميا وسط ترقب محادثات جنيف وتذبذب الدولار
ناقد رياضي: منافسة قوية بين نجوم الزمالك على التتويج ببطولة الدوري
ناصر ماهر يتصدر.. ترتيب هدافي الدوري الممتاز قبل الجولة الـ20
تصريحات مؤثرة للراحل ياسر صادق في آخر لقاء له: أرفض تقديم سيرتي الذاتية.. فيديو
طبيب الأهلي : جاهزية تريزيجيه وزيزو لمواجهة زد
كان مثالًا للفنان المُلتزم.. نقابة المهن التمثيلية تنعى ياسر صادق بعد مسيرة فنية مشرفة
الابن العاق.. ضرب أمه للحصول على أموال لشراء مخدرات بالغربية والأمن يطارده
اقتصاد

عبد السلام الجبلي: توسيع حوافز الاستثمار يحقق نمو اقتصادي جغرافي ومستدام

فريدة محمد

أكد المهندس عبد السلام الجبلي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ سابقا، أهمية قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتوسيع قاعدة الأنشطة الصناعية المستفيدة من حوافز الاستثمار وربطها بنطاقات جغرافية محددة، مؤكداً أن هذا القرار يمثل استجابة عملية لمطالب المستثمرين وتوصيات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعى الاول، وتعد خطوة جادة نحو صياغة خريطة استثمارية أكثر عدالة وكفاءة، ولها عائد اقتصادى كبير.

وقال الجبلي في تصريحات له اليوم، أن إتاحة خصومات ضريبية تصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية في القطاع (أ) و30% في القطاع (ب)، ولمدة 7 سنوات، هي رسالة طمأنة قوية من الدولة للقطاع الخاص، تؤكد فيها أن الشراكة بين الحكومة والمستثمر هي الضمانة الوحيدة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف،: "إن ربط الحوافز بالنطاقات الجغرافية، خاصة في الصعيد والمناطق الأكثر احتياجاً، ليس مجرد إجراء اقتصادي، بل هو رؤية سياسية تهدف لتحقيق تنمية إقليمية متوازنة، وفتح آفاق عمل جديدة للشباب في أقاليم مصر المختلفة."

وثمّن الجبلي، بشكل خاص إدراج أنشطة "إنتاج مركزات ومعجون الفاكهة والخضروات الطازجة" ضمن الأنشطة المستفيدة من الحوافز في كلا القطاعين الجغرافيين (أ وب)، مؤكداً أن هذا التوجه يخدم القطاع الزراعي بشكل مباشر عبر عدد من المحاور منها،  تعظيم القيمة المضافة وذلك بتحويل الحاصلات الزراعية الخام إلى منتجات صناعية بدلاً من تصديرها كمواد أولية.

وأضاف، أيضا يساعد ذلك في  تقليل الفاقد الزراعي بتوفير بنية تحتية تصنيعية قريبة من أماكن الإنتاج الزراعي في الصعيد والدلتا.

وتابع، أيضا فكرة توطين صناعات غذائية استراتيجية تقلل من فاتورة الاستيراد وتزيد من تنافسية الصادرات المصرية.

واستعرض الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية، أهمية هذه الخطوة في دفع عجلة الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن القرار سيسهم في توطين الصناعات الاستراتيجية مما يضع مصر على خريطة سلاسل الإمداد العالمية، وكذلك تحسين الميزان التجاري عبر زيادة الصادرات الصناعية والزراعية ذات القيمة المضافة العالية، وكذلك جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تقديم حوافز واضحة ومحددة جغرافياً ومستقرة زمنياً.

واختتم الجبلي تصريحاته بدعوة مجتمع الأعمال والقطاع الخاص لاقتناص هذه الفرص الاستثمارية، مؤكداً أهمية تلك الجهود في رفع القيود عن الإنتاج، والدفع بمصر نحو مستقبل صناعي وزراعي واعد، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

طريقة عمل فراخ بصوص المشروم البيكاتا
مخاطر الإفراط في ممارسة الرياضة في رمضان
مقاومة الأنسولين
القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان
