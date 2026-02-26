رئيس جامعة كفر الشيخ ينعى محافظ ورئيس جامعة الإسكندرية الأسبق

نعى الأستاذ الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، ببالغ الحزن والأسى، وباسم مجلس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، الدكتور عصام أحمد سالم، محافظ الإسكندرية الأسبق، ورئيس جامعة الإسكندرية الأسبق، والأستاذ المتفرغ بقسم الهندسة الميكانيكية، الذي وافته المنية بعد مسيرة حافلة بالعطاء الوطني والأكاديمي.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ أن الفقيد يُعد أحد القامات العلمية والإدارية البارزة، وصاحب إسهامات متميزة في تطوير منظومة التعليم الجامعي، حيث ترك بصمات واضحة خلال توليه المناصب القيادية، سواء في موقعه محافظًا للإسكندرية، أو رئيسًا لجامعة الإسكندرية، فضلًا عن عطائه العلمي أستاذًا للهندسة الميكانيكية، ودوره الرائد في خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأشار الدكتور يحيى عيد، إلى أن الراحل كان نموذجًا للقيادة الأكاديمية الواعية، التي جمعت بين الكفاءة العلمية والرؤية الإدارية، وأسهمت في الارتقاء بالأداء المؤسسي وتعزيز مكانة الجامعة محليًا وإقليميًا.

واختتم رئيس جامعة كفر الشيخ بيان النعي داعيًا المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وتلاميذه ومحبيه الصبر والسلوان.