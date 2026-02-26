عاجل.. غارة إسرائيلية على النبطية جنوبي لبنان

أفادت مصادر محلية اليوم الخميس، بأن غارة إسرائيلية بصاروخ موجه استهدفت منطقة النبطية جنوبي لبنان، ما أدى إلى تحرك سريع لسيارات الإسعاف نحو الموقع لإجلاء المصابين وفحص الأضرار.

وذكرت المصادر، أن الصاروخ أصاب أهدافًا محددة داخل المنطقة، دون صدور بعد تأكيد رسمي عن الخسائر البشرية أو حجم الأضرار المادية.

وشوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد من مكان الاستهداف، فيما باشرت الفرق الطبية عمليات الطوارئ ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

ردود الفعل المحلية

سكان النبطية أبدوا حالة من الذعر والخوف، مع توافد سيارات الإسعاف والشرطة لضبط حركة المرور وتأمين المنطقة. وأعربت السلطات اللبنانية عن إدانتهم لأي استهداف للأراضي اللبنانية، مؤكدين متابعة الوضع عن كثب مع القوات الدولية المنتشرة في الجنوب.

السياق الإقليمي

تأتي هذه الغارة في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وميليشيات في لبنان، فيما تتابع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الوضع عن كثب، داعية إلى ضبط النفس وتجنب أي تصعيد يهدد الاستقرار في المنطقة.