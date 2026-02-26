حسام موافي يحذر مرضى هبوط القلب: الصيام ممنوع وصحة الإنسان أولى

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، مرضى ضعف عضلة القلب ومرضى هبوط القلب من الصيام، خاصة من يحتاجون لتناول أدوية متعددة على مدار اليوم، إذ يصعب عليهم الالتزام بالعلاج أثناء ساعات الصيام.

وقال حسام موافي، خلال تقديمه برنامج “رب زدني علما”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن صحة الإنسان أولى من الصيام، وإن الحفاظ على النفس يُعد واجبًا شرعيًا، مؤكدًا أن تجاهل تعليمات الطبيب قد يعرض الحياة للخطر.

وأضاف أن القسطرة أو الدعامات القلبية لا تُفطر وحدها، لكن تقييم الحالة الصحية والمضاعفات المحتملة هو الذي يحدد إمكانية الصيام، داعيًا المرضى دائمًا لاتباع رأي الطبيب المتخصص.