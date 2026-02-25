حسام موافي: الصداع بعد الإفطار قد يكون مؤشرًا لضغط الدم أو اختلال السكر

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من أن بعض الأشخاص قد يعانون من صداع بعد تناول وجبة إفطار كبيرة، خاصة مرضى ضغط الدم الذين يصومون طوال اليوم، موضحًا أن التغير المفاجئ في مستويات الضغط بعد الأكل قد يكون سببًا رئيسيًا لهذه الظاهرة.

وأوضح موافي خلال تقديمه برنامج رب زدني علما على قناة صدى البلد أن حوالي ثلثي المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يدركون إصابتهم، وغالبًا ما يتم اكتشاف المرض بشكل مفاجئ، خاصة عند ظهور أعراض مثل الصداع بعد الإفطار.

وأشار إلى أن الصداع قد يرتبط بعادات غذائية غير صحية أو بزيادة الضغط داخل السائل المحيط بالمخ، ما يجعل الصداع شائعًا بين فترة الصيام ووقت الإفطار. وأضاف أن مستويات السكر في الدم تلعب دورًا أيضًا، فارتفاعها أو انخفاضها قد يؤدي إلى صداع، لافتًا إلى أن نحو نصف مرضى السكري لا يظهر عليهم أي أعراض واضحة.