نائب الرئيس الأمريكي: ترامب مصر على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية

قال نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، اليوم الأربعاء، إن الرئيس دونالد ترامب، لا يزال يفضل الحل الدبلوماسي مع إيران، وإنه يأمل أن يأخذ الإيرانيون هذا الأمر على محمل الجد في مفاوضاتهم غدا الخميس.



وأضاف فانس، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "لقد كان الرئيس واضحا تماما في القول إنه لا يمكن لإيران أن تملك سلاحا نوويا.. وسيحاول تحقيق ذلك دبلوماسيا".

وتابع: "لا يمكن السماح لأكثر الأنظمة جنونا وسوءا في العالم بامتلاك أسلحة نووية.. لا يمكن لإيران أن تملك سلاحا نوويا".

وزاد فانس أن "منع إيران من امتلاك السلاح النووي هو الهدف العسكري الأسمى إذا اختار الرئيس المسار العسكري".

وأكد أن "المسار الدبلوماسي هو المفضل، ونريد الوصول إلى وضع لا تقدر فيه إيران على إرهاب العالم نوويا".

وشدد فانس على أن ترامب مصرّ على منع إيران من امتلاك أسلحة نووية سواء بالدبلوماسية أو "بأدوات أخرى".

وأوضح نائب رئيس الأمريكي، أن بلاده ستواصل ممارسة أقصى الضغوط على إيران "لاستهداف قدرات النظام التسليحية ودعمه للإرهاب".