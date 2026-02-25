تحت المليون.. 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

شهد سوق السيارات المصري منذ شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتراوحت قيمة التخفيضات المعلنة - وقتها - بين 20 ألف جنيه، ووصلت في بعض الطرازات الفاخرة إلى 600 ألف جنيه؛ ما عكس تحركا واضحا من الشركات لمواكبة حالة الركود التي يشهدها السوق مؤخرا، في ظل انخفاض الطلب ووجود مخزون كبير من السيارات.

وخلال السطور التالية سنتعرف على ‏5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر بسعر أقل من المليون ‏‏جنيه.

1- سوزوكي سويفت

تاتي السيارة سوزوكي سويفت ‏ مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، يخرج قوة 82 "حصان" مع عزم أقصى للدوران 113 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات "أوتوماتيك".

تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، في غضون 12.9 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أما عن سعر السيارة ، فتاتى كالتالي :

- الفئة الأولى بسعر 775 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 800 ألف جنيه.

2- سيات إبيزا فيس ليفت

تأتي السيارة سيات إبيزا فيس ليفت بمحرك MPI سحب طبيعي 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان وعزم دوران 152 نيوتن متر، كما يتصل بالمحرك ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات وجر أمامي.

كما يمكن للسيارة التسارع من الثبات إلى ١٠٠ كم/ساعة في ١٠٫٨ ثانية، مع متوسط معدل استهلاك للوقود يتراوح ما بين ٦٫٨ و٧ لترات لكل ١٠٠ كم.

أما عن سعر السيارة ، فتاتى كالتالي :‏

‏- الفئة Edge‏ ‏ بسعر ‏999 ‏ألف جنيه.‏

‏- الفئة FR‏ ‏بسعر مليون و199ألف جنيه.‏

3- أرك فوكس ‏T1‎‏

تاتي السيارة أرك فوكس T1 موديل 2026 بمحرك بقوة 95 حصان (70 كيلوواط) وعزم 176 نيوتن.متر، مع بطارية 42.3 كيلوواط/ساعة توفر مدى يصل إلى 425 كم (CLTC).

وتتميز السيارة بشاشة 15.6 بوصة، شحن سريع (30-80% في 17 دقيقة)، وأبعاد مدمجة بطول 4337 مم.

أما عن سعر السيارة ، فتاتى كالتالي :‏

‏- الفئة الأولى بسعر ‏855 ‏ألف جنيه.‏

‏- الفئة الثانية بسعر ‏925 ‏ألف جنيه.‏

‏- الفئة الثالثة بسعر مليون جنيه.‏

‏4- دولفين سيرف

تأتي سيارة بي واي دي دولفين سيرف (BYD Dolphin Surf) موديل 2026 كسيارة هاتشباك كهربائية مدمجة بمدى يصل إلى 400 كم تقريباً، وبطارية Blade بسعة 43.2 كيلوواط/ساعة، ومحرك بقوة 94 حصان (70 كيلوواط) وعزم 180 نيوتن.متر.

وتوفر بالسيارة شاشة دوارة 10.1 بوصة، نظام DiPilot، ودعم Apple CarPlay/Android Auto، مع شحن سريع 10-80% في حوالي 30 دقيقة.

أما عن سعر السيارة ، فتاتى بفئة واحدة بسعر 850 ألف جنيه.

5- سوزوكي بالينو

تأتي سوزوكي بالينو 2026 كسيارة هاتشباك اقتصادية وعملية، مزودة بمحرك 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر يولد 103 حصان وعزم 138 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 4 سرعات.

تتميز السيارة بكفاءة وقود تصل إلى 19 كم/لتر، وتصميم عصري يضم مصابيح LED، شاشة وسائط، كاميرا 360 درجة، و6 وسائد هوائية في الفئات العليا.

أما عن سعر السيارة ، فتاتى بفئة واحدة بسعر ‏895 ‏ألف جنيه‎.‎