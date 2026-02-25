قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رياح وأتربة تضرب البلاد الخميس والجمعة.. مفاجآت فى حالة الطقس الساعات المقبلة
«أنا مش بخيل» .. أحمد ماهر: مش بحب حد ييجي جنبي وأنا باكل |فيديو
البابا تواضروس: الكتاب المقدس هو العلاج الأساسي في وقت التجربة
مسلسل رأس الأفعى الحلقة 8.. صراع داخلي بين الإرهابي محمود عزت وعناصر التنظيم
من الكاتدرائية المرقسية.. البابا تواضروس يواصل سلسلة «قوانين كتابية روحية»
البابا تواضروس: كلمة الله طريق النصرة في تجارب الصوم الكبير
تشكيل مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا
تعرف على الفرق الأقرب للتأهل من ملحق الدوري الأوروبي
"الأعلى للإعلام" والنقابات الفنية يتفقان على تقييم شامل لدراما وبرامج رمضان
تشكيل مباراة يوفنتوس وجلطة سراي في دوري أبطال أوروبا
واشنطن تفرض عقوبات جديدة على أكثر من 30 جهة وسفينة مرتبطة بإيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

تحت المليون.. 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك
كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري منذ شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتراوحت قيمة التخفيضات المعلنة - وقتها - بين 20 ألف جنيه، ووصلت في بعض الطرازات الفاخرة إلى 600 ألف جنيه؛ ما عكس تحركا واضحا من الشركات لمواكبة حالة الركود التي يشهدها السوق مؤخرا، في ظل انخفاض الطلب ووجود مخزون كبير من السيارات.

وخلال السطور التالية سنتعرف على ‏5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر بسعر أقل من المليون ‏‏جنيه.

1- سوزوكي سويفت 

تاتي السيارة سوزوكي سويفت ‏ مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1200 سي سي، يخرج قوة 82 "حصان" مع عزم أقصى للدوران 113 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة رباعى السرعات "أوتوماتيك".

تتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم، في غضون 12.9 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أما عن سعر السيارة ، فتاتى كالتالي :

- الفئة الأولى بسعر 775 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 800 ألف جنيه.

2- سيات إبيزا فيس ليفت

تأتي السيارة سيات إبيزا فيس ليفت بمحرك MPI سحب طبيعي 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 110 حصان وعزم دوران 152 نيوتن متر، كما يتصل بالمحرك ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات وجر أمامي.

كما يمكن للسيارة التسارع من الثبات إلى ١٠٠ كم/ساعة في ١٠٫٨ ثانية، مع متوسط معدل استهلاك للوقود يتراوح ما بين ٦٫٨ و٧ لترات لكل ١٠٠ كم.

أما عن سعر السيارة ، فتاتى كالتالي :‏

‏- الفئة Edge‏ ‏ بسعر ‏999 ‏ألف جنيه.‏

‏- الفئة FR‏ ‏بسعر مليون و199ألف جنيه.‏              

3- أرك فوكس ‏T1‎‏

تاتي السيارة أرك فوكس T1 موديل 2026 بمحرك بقوة 95 حصان (70 كيلوواط) وعزم 176 نيوتن.متر، مع بطارية 42.3 كيلوواط/ساعة توفر مدى يصل إلى 425 كم (CLTC).

وتتميز السيارة بشاشة 15.6 بوصة، شحن سريع (30-80% في 17 دقيقة)، وأبعاد مدمجة بطول 4337 مم.

أما عن سعر السيارة ، فتاتى كالتالي :‏

‏- الفئة الأولى بسعر ‏855 ‏ألف جنيه.‏

‏- الفئة الثانية بسعر ‏925 ‏ألف جنيه.‏

‏- الفئة الثالثة بسعر مليون جنيه.‏

‏4- دولفين سيرف

تأتي سيارة بي واي دي دولفين سيرف (BYD Dolphin Surf) موديل 2026 كسيارة هاتشباك كهربائية مدمجة بمدى يصل إلى 400 كم تقريباً، وبطارية Blade بسعة 43.2 كيلوواط/ساعة، ومحرك بقوة 94 حصان (70 كيلوواط) وعزم 180 نيوتن.متر.

وتوفر بالسيارة شاشة دوارة 10.1 بوصة، نظام DiPilot، ودعم Apple CarPlay/Android Auto، مع شحن سريع 10-80% في حوالي 30 دقيقة.

أما عن سعر السيارة ، فتاتى بفئة واحدة بسعر 850 ألف جنيه.

5- سوزوكي بالينو

تأتي سوزوكي بالينو 2026 كسيارة هاتشباك اقتصادية وعملية، مزودة بمحرك 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر يولد 103 حصان وعزم 138 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي بـ 4 سرعات. 

تتميز السيارة بكفاءة وقود تصل إلى 19 كم/لتر، وتصميم عصري يضم مصابيح LED، شاشة وسائط، كاميرا 360 درجة، و6 وسائد هوائية في الفئات العليا.

أما عن سعر السيارة ، فتاتى بفئة واحدة بسعر ‏895 ‏ألف جنيه‎.‎

سوق السيارات السيارات سيارات هاتشباك سوزوكي سويفت سيات إبيزا أرك فوكس ‏T1‎‏ دولفين سيرف سوزوكي بالينو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

سيف زاهر

سيف زاهر يحسم جدل أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

ترشيحاتنا

جوز الهند

أرخص ياميش.. فوائد خارقة لـ جوز الهند

النظر

عشب غير متوقع يقوى النظر والقلب والضغط.. تعرف عليه

مكرونة بالبشاميل

هنفطر إيه النهاردة.. فراخ مشوية بالبطاطس والقرع والبهارات ومكرونة بشاميل وأم علي

بالصور

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد استفزاز الجمهور فى موناليزا

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا
استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا
استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا

تحت المليون.. 5 سيارات هاتشباك " زيرو " في مصر

سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك
سيارات هاتشباك

مرض ياسمين الخطيب.. أسباب وأعراض خراجات الوجه

مرض ياسمين الخطيب.. الاسباب والاعراض لـ خراجات الوجه
مرض ياسمين الخطيب.. الاسباب والاعراض لـ خراجات الوجه
مرض ياسمين الخطيب.. الاسباب والاعراض لـ خراجات الوجه

بروح كهربائية.. عودة أوبل كورسا الهاتشباك 2026

أوبل كورسا الهاتشباك 2026
أوبل كورسا الهاتشباك 2026
أوبل كورسا الهاتشباك 2026

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد