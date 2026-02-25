لم تشغله دراسة الطب عن القرآن.. محمد عبدالنبي جادو يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر

تقدم الطالب محمد عبدالنبي جادو، طالب طب الأزهر، المصلين لإمامة المصلين في صلاة التراويح بالجامع الأزهر، خلال الليلة الثامنة من شهر رمضان المبارك في مشهد يعكس الجمع بين التفوق العلمي والالتزام الديني، برواية قنبل عن ابن كثير المكي، إحدى الروايات المتواترة في القراءات العشر الكبرى.

صلاة التراويح في الجامع الأزهر

وكان الجامع الأزهر، قد شهد مساء اليوم الأربعاء، في الليلة الثامنة من شهر رمضان لعام 1447هـ، توافد أعداد كبيرة من المصلين إلى صحنه وأروقته، لأداء صلاتي العشاء والتراويح في أجواء روحانية عامرة، تعكس ارتباط المسلمين بكتاب الله في هذا الشهر الكريم، وينقل المركز الإعلامي للأزهر فعاليات الجامع الأزهر والقطاعات المختلفة خلال شهر رمضان في بث مباشر على المنصات الرسمية للأزهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدَّم صفوف المصلين فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة أ.د. سلامة، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إلى جانب عدد من قيادات الأزهر وعلمائه.

ورفع أذان العشاء الشيخ عبد الرحمن شلبي، ثم أمَّ المصلين في صلاة العشاء الشيخ عمرو فاروق، قارئًا برواية حفص عن عاصم من سورة الأنعام. وتُقام صلاة التراويح بآيات من سورتي الأنعام والأعراف بالقراءات المتواترة، حيث يقرأ الطالب محمد عبد النبي جادو في الركعات الثماني الأولى برواية قنبل عن الإمام ابن كثير المكي، ثم يقرأ الشيخ محمد سالم عامر في الركعات من التاسعة حتى الرابعة عشرة برواية خلف عن الإمام حمزة الكوفي، ثم يقرأ الطالب محمد قابيل في الركعات من الخامسة عشرة حتى العشرين برواية الدوري عن الإمام أبي عمرو البصري، في تنوع يعكس ثراء المدرسة الأزهرية في علم القراءات وتعدد طرق الأداء المتصلة بالسند.

ويُلقي درس التراويح الدكتور مصطفى محمد شلبي، مدير إدارة شؤون الأروقة بالجامع الأزهر، متناولًا عددًا من القضايا الإيمانية والتربوية المرتبطة بروح الشهر الكريم، ثم يؤم المصلين في الشفع والوتر الشيخ عبد الرحمن شلبي، ختامًا لليلة عامرة بالخشوع والتلاوة.

وعقب صلاة التراويح، يُعقد ملتقى الأزهر بعنوان «الأزهر والسلام العالمي»، بحضور أ.د. سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، وأ.د. محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، ويقدمه الأستاذ عمرو شهاب، المذيع بالتليفزيون المصري، حيث يتناول الملتقى دور الأزهر التاريخي والمعاصر في ترسيخ ثقافة السلام، وبناء جسور الحوار، ومواجهة الفكر المتطرف بالحجة والعلم.

ويأتي ذلك ضمن البرنامج الرمضاني الشامل الذي ينفذه الأزهر برعاية وتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والذي يجمع بين إحياء ليالي رمضان بالصلوات والدروس العلمية والملتقيات الفكرية، إلى جانب رعاية الطلاب وتنظيم موائد الإفطار الجماعي، تأكيدًا لرسالة الأزهر في خدمة القرآن الكريم، وترسيخ قيم الوسطية والسلام والتعايش في الداخل والخارج.