البنك الأهلي يهزم «فاركو» فى الوقت القاتل بالدوري المصري

اقتنص البنك الأهلي ثلاث نقاط فى الوقت القاتل أمام فاركو، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد القاهرة الدولي في الجولة الـ19، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف البنك الأهلي في الدقيقة 82، عن طريق أحمد متعب.

وبهذه النتيجة يقفز البنك الأهلي في المركز السابع برصيد 25 نقطة، وتجمد فاركو في المركز الـ18 برصيد 14 نقطة.

وأهدر الفريقين العديد من الفرص التى أتيحت لهم خلال الشوط الأول.

وجاء تشكيل البنك الأهلي على النحو التالي:

في حراسة المرمي: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: محمود الجزار، داو سيريل، أحمد متعب، أحمد النادري.

خط الوسط: أحمد رضا، سعيدو سيمبوري، أحمد مدبولي، مصطفى شلبي.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان، أسامة فيصل.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: أحمد صبحي، سيد نيمار، محمد فتحي، خالد شيفو، صلاح بوشامة، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، كريم عادل، أحمد أمين أوفا.



