ملفات إبستين تطيح بوزير الخزانة الأمريكي السابق من منصبه الأكاديمي

فرناس حفظي

لا تزال قضية رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين تفرض تداعياتها على شخصيات بارزة في الولايات المتحدة وخارجها؛ مع إعلان وزير الخزانة الأمريكي الأسبق لاري سامرز اعتزامه التقاعد من التدريس في جامعة هارفارد بنهاية العام الدراسي الجاري.

ووفق ما أوردته “رويترز”، جاء قرار “سامرز”؛ في ظل مراجعة تجريها الجامعة بشأن وثائق حكومية كُشف عنها مؤخرا، تضمنت مراسلات سابقة بينه وبين إبستين.

وأوضحت الوكالة أن الوثائق المنشورة لم تتضمن ما يشير إلى ارتكاب سامرز مخالفات قانونية.

وكانت هارفارد قد أعلنت في وقت سابق إخضاع الأسماء الواردة في ملفات إبستين لمراجعة داخلية، فيما قَبِلَ عميد كلية هارفارد كينيدي استقالة سامرز من منصبه القيادي كـ"مُدير مشارك لمركز موسافار رحماني للأعمال والحكومة"، على أن يستمر في إجازة حتى تقاعده رسميا.

يذكر أن سامرز كان قد تنحى أيضا عن عضوية مجلس إدارة شركة OpenAI، المطورة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، عقب بدء الجامعة مراجعتها المرتبطة بالملف.

