فتحي سند: ييس توروب لم يترك أي بصمة مع الأهلي حتى الآن

هاجم الناقد الرياضي فتحي سند، المدير الفني للنادي الأهلي ييس توروب.

وكتب فتحي سند، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “ييس توروب حتى الآن لم يترك أي بصمة مع الأهلي، رغم أنه أمضى وقتاً طويلاً في قيادة الفريق”.

وفي سياق آخر، يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداداته لملاقاة “زد إف سي”، في الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

وكان الفريق الأحمر قد حقق فوزًا صعبًا على سموحة بهدف دون رد في الجولة الماضية، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصارات والعودة إلى صدارة جدول الترتيب، خاصة بعد تقدم الزمالك إلى القمة.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز الثالث برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن الزمالك المتصدر، بينما يأتي زد في المركز السابع برصيد 25 نقطة.

ومن المقرر أن تُقام المباراة مساء السبت المقبل في تمام الساعة 9.30 مساء على استاد القاهرة الدولي، وتُنقل عبر قناة “أون سبورت 1”، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.