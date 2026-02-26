سيناريو جديد.. مستشارو ترامب يفضلون هجوم إسرائيلي على إيران قبل أي ضربة أمريكية

أفادت تقارير نقلتها صحيفة بوليتيكو عن مسؤولين أمريكيين بأن مستشاري الرئيس دونالد ترامب يرون أن تحرك إسرائيل أولاً ضد إيران قد يمهد الطريق لدعم أمريكي أوسع لأي عملية عسكرية لاحقة.



وأشار المصدر إلى أن الكلفة السياسية لأي هجوم على إيران ستكون أقل إذا بادر الجانب الإسرائيلي، لافتاً إلى أن السيناريو المرجح يتضمن عملية عسكرية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل ضد طهران.



وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية بشأن البرنامج النووي والصاروخي الإيراني، وسط مخاوف من تصعيد محتمل في المنطقة.