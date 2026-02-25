مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، الأربعاء، منخفضا بمقدار 58.51 نقطة، ليصل إلى مستوى 10847.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 167 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 187 شركة.

مؤشر الأسهم السعودية الموازية

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضا بمقدار 178.75 نقطة، ليصل إلى مستوى 22916.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.8 مليون سهم.