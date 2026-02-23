انخفاض العقود الآجلة بالبورصة الأمريكية بسبب التعريفات الجمركية

انخفضت العقود الآجلة الأمريكية بقيادة مؤشرات "ناسداك 100" على نطاق واسع، اليوم "الاثنين" مع استمرار عدم اليقين بعد أن ألغت المحكمة العليا معظم التعريفات الشاملة على الواردات للرئيس دونالد ترامب في أواخر الأسبوع الماضي.

وبحسب وكالة أسوشيتدبرس، خسرت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 نحو 0.5% في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6% وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.7% تقريبا.

كما تلقت أسهم نوفو نورديسك ضربة بعد أن قالت شركة الأدوية الدنماركية، إن نتائج تجارب الجيل القادم من عقار كاجريسيما لفقدان الوزن لم ترق إلى نتائج عقار مماثل صنعه منافسه إيلي ليلي.

وباعت أسهم نوفو أكثر من 13% في تداول ما قبل السوق وارتفعت أسهم إيلي ليلي بنسبة 3.5%.

كما ارتفعت دومينوز بنسبة 5% تقريبا بعد أن قالت سلسلة توصيل البيتزا إنها تتوقع أن تتوسع حصتها في السوق في عام 2026 بعد تسجيل أرقام مبيعات قوية في نفس المتجر للربع الرابع.

وعلى الرغم من حكم المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي فإن التعريفات لن تختفي.

وقال ترامب إنه سيستخدم طرقا أخرى لفرض ضرائب على الواردات، مثل أمر تنفيذي يفرض تعريفة عالمية بنسبة 10% رفعها لاحقا إلى 15%، وقال إنه يبحث في تعريفات أخرى، بما في ذلك تلك التي تتطلب تحقيقات وزارة التجارة.