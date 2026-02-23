قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
400 جنيه زيادة تموينية ومنحة رمضانية.. وآخر موعد لصرفها| اقتصادي يشرح تأثيرها على المواطنين
هل الإفطار بالخطأ قبل لحظات من أذان المغرب يلزم بقضاء الصيام؟.. اعرف حكم الشرع
القوات الأمريكية تنسحب من أكبر قواعدها في سوريا.. التفاصيل الكاملة
محامي زينة يكشف آخر تطورات قضية التعدي على نجليها ويؤكد إحالة المتهمين للمحاكمة
التعليم تعلن تدشين مسابقة 100 معلم متمكن مبدع 2026 |التفاصيل والشروط
صناعة الفوانيس في تحت الربع.. مهنة مصرية أصيلة تتوارثها الأجيال
الدوري المصري يكتسح دوريات العرب في تصنيف أفضل دوريات العالم
الرئيس السيسي يصل إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية
10 ثوان لاستبدال اللاعبين.. قانون جديد لكرة القدم بتوقيع المجلس الدولي
بعد حكم غير قانونية الرسوم.. ترامب يفتح النار على القضاة ويهدد العالم بـ عقوبات أسوأ
حكم من أفطر على أذان الراديو بالمخالفة لتوقيت محل إقامته.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انخفاض العقود الآجلة بالبورصة الأمريكية بسبب التعريفات الجمركية

انخفاض العقود الآجلة الأمريكية على نطاق واسع مع استمرار عدم اليقين
انخفاض العقود الآجلة الأمريكية على نطاق واسع مع استمرار عدم اليقين
أ ش أ

 انخفضت العقود الآجلة الأمريكية بقيادة مؤشرات "ناسداك 100" على نطاق واسع، اليوم "الاثنين" مع استمرار عدم اليقين بعد أن ألغت المحكمة العليا معظم التعريفات الشاملة على الواردات للرئيس دونالد ترامب في أواخر الأسبوع الماضي.

وبحسب وكالة أسوشيتدبرس، خسرت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 نحو 0.5% في حين انخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.6% وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.7% تقريبا.

كما تلقت أسهم نوفو نورديسك ضربة بعد أن قالت شركة الأدوية الدنماركية، إن نتائج تجارب الجيل القادم من عقار كاجريسيما لفقدان الوزن لم ترق إلى نتائج عقار مماثل صنعه منافسه إيلي ليلي.

وباعت أسهم نوفو أكثر من 13% في تداول ما قبل السوق وارتفعت أسهم إيلي ليلي بنسبة 3.5%.

كما ارتفعت دومينوز بنسبة 5% تقريبا بعد أن قالت سلسلة توصيل البيتزا إنها تتوقع أن تتوسع حصتها في السوق في عام 2026 بعد تسجيل أرقام مبيعات قوية في نفس المتجر للربع الرابع.

وعلى الرغم من حكم المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي فإن التعريفات لن تختفي.

وقال ترامب إنه سيستخدم طرقا أخرى لفرض ضرائب على الواردات، مثل أمر تنفيذي يفرض تعريفة عالمية بنسبة 10% رفعها لاحقا إلى 15%، وقال إنه يبحث في تعريفات أخرى، بما في ذلك تلك التي تتطلب تحقيقات وزارة التجارة.

انخفضت العقود الآجلة الأمريكية مؤشرات ناسداك 100 المحكمة العليا التعريفات الشاملة للرئيس دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس النواب

بيان عاجل في النواب حول استمرار أزمة تكليف خريجي الكليات الطبية

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

كهربا

محمود كهربا: نسخة النهاردة متعرفش تستسلم

الكلى

كيف تحافظ على صحة الكلى أثناء صيام شهر رمضان؟ طبيب يكشف

سيف زاهر

شرط زد لحصول الزمالك على تذاكر إضافية لمباراتهما في الدوري

حالة الطقس

هجمة شتوية مرتدة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس اليوم الاثنين| تفاصيل

ترشيحاتنا

محمد الغازي

محمد الغازي حكماً لمباراة الزمالك وزد في الدوري المصري

الزمالك

محمد الغازي حكماً لمباراة الزمالك ضد زد غدا في الدوري المصري

الزمالك

مهاجم الزمالك يتصدر.. ترتيب هدافى الدوري المصري قبل مباراة الأهلي وسموحة

بالصور

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان
طريقة عمل كركديه بارد بطريقة صحية.. مشروب منعش ومفيد للقلب في رمضان

شفط ورفع مياه الأمطار من الشوارع الرئيسية بالشرقية لضمان سيولة المرور

شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار
شفط مياه الأمطار

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز.. سر الطعم المظبوط زي المحلات

طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز
طريقة عمل عصير تمر هندي مركز

اللوز فى السحور .. ماذا يفعل لجسمك؟

اللوز فى السحور
اللوز فى السحور
اللوز فى السحور

فيديو

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد