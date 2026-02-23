قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير: فرقة عمل أمريكية ساعدت في القضاء على إل مانشو بالمكسيك
3 مواجهات قوية في افتتاح الجولة الـ19 للدوري المصري
بعد إحالة متهم بالتعدي على فرد أمن بمجمع سكني للمحاكمة الجنائية..هذه عقوبته بالقانون
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026
سقوط أمطار رعدية على تلك المناطق .. اعرف طقس الـ72 ساعة المقبلة
الصين: سنحمي مصالحنا بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية
الحبس ينتظر من يعرض طفلا للخطر.. 14 حالة يحددها قانون الطفل للتدخل الفوري
هل يجوز الاعتكاف في المسجد من أذان المغرب إلى العشاء؟.. اعرف رأي الشرع
أبرز مباريات اليوم الاثنين 23 فبراير 2026
الفراخ بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين
دعاء الفجر خامس يوم من شهر رمضان.. كلمات ابدأ بها صباحك يفرج الله همك
أمريكا تحذر مواطنيها في المكسيك بعد مقـ.تل زعيم عصابة إل مينشو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 23 فبراير 2026

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 23 فبراير 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

صعد سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو:

47.81 جنيه للشراء 

47.91 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنكي التجاري الدولي CIB والتنمية الصناعية  لنحو:

47.77 جنيه للشراء 

47.87 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي نحو:

47.76 جنيه للشراء 

47.86 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

47.75 جنيه للشراء 

47.85 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

47.75 جنيه للشراء 

47.85 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة لنحو:

47.75 جنيه للشراء 

47.85 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد لنحو:

47.75 جنيه للشراء 

47.85 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني نحو:

47.75 جنيه للشراء 

47.85 جنيه للبيع

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو:

47.73 جنيه للشراء 

47.83 جنيه للبيع

ارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة لنحو:

47.72 جنيه للشراء 

47.82 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري نحو:

47.71 جنيه للشراء 

47.81 جنيه للبيع

وصعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطنى لنحو:

47.65 جنيه للشراء 

47.75 جنيه للبيع 

سجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات نحو :

47.58 جنيه للشراء 

47.68 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري لنحو:

 47.74 جنيه للشراء.

47.88 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار في مصر 

47.81 جنيه للشراء.

أقل سعر لبيع الدولار في مصر 

47.68 جنيه للبيع.

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين 

47.79 جنيه.

سعر الدولار الأمريكي البنك الأهلي بنك القاهرة بنك المصرف المتحد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة غدًا: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد على هذه المناطق

الأرصاد تحذر من تقلبات حادة خامس أيام رمضان: أمطار غزيرة ورعدية وحبات البرد

ايمان الزيدي و عبد المنصف

بعد 7 سنوات صمت.. أول رد من طليقة محمد عبد المنصف عقب أزمتها الأخيرة

حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة تعلن موعد الافتتاح بعد التطوير الشامل

صورة أرشيفية

قفزة جديدة للمعدن الأصفر.. أسعار الذهب تواصل الصعود محليا وعالميا

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

موعد عيد الفطر 2026 فلكيا وأيام الإجازة الرسمية

دار الإفتاء

دار الإفتاء تحذر من خطأ وقت أذان الفجر يبطل الصيام

ترشيحاتنا

القمص تادرس عطية الله

تحديد موعد جنازة القمص تادرس عطية الله بالإسكندرية.. والبابا تواضروس يعزي

طلعت

صافي أرباح طلعت مصطفى يقفز 43% في 2025 إلى 18.2 مليار جنيه.. والإيرادات 46% إلى 62.5 مليار

قطايف

طريقة عمل القطايف في المنزل

بالصور

كيميا فنية مميزة تجمع يمنى طولان وياسر جلال في كلهم بيحبوا مودى

يمنى طولان
يمنى طولان
يمنى طولان

إشادات جماهيرية واسعة بنيللي كريم في الحلقة الخامسة من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

فيديو

تصريحات سمية درويش

معندهمش ثقة في نفسهم.. سمية درويش تنتقد هوس بعض الفنانين بالترند

المهاجر المصري فريد إسحاق يوسف

مهاجر مصري ينقذ عشرات الأمريكيين من إطلاق نــ.ـار بملعب هوكي

وفاة الحريف الصغير

كانت أحلامه كبيرة.. نهاية مأساوية لـ الحريف الصغير على طريق الخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد