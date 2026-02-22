قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جون هيلي: بريطانيا ستجعل 2026 عام نهاية الحرب الأوكرانية
مسلسل على قد الحب الحلقة الخامسة.. نيللي كريم تخوض رحلة علاجها النفسي
ماهر نقولا: النظام الإيراني يوجه رسائل مزدوجة للداخل والخارج في ظل تصاعد التوتر
القبض على سائق توك توك تعدى على طالب بالسب والضرب في الغربية
سائق تريلا والقبض بالدولار.. رامز جلال ينهال بالسخرية على مصطفى غريب
البنك المركزي يعلن توقعاته بشأن النمو خلال العام الجاري .. تفاصيل
بعد مقتل 13 جنديا.. تشاد تغلق معابرها الحدودية مع السودان
هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل
برشلونة يقتنص صدارة الدوري الإسباني من ريال مدريد بالفوز على ليفانتي
ديربي نار.. التعادل 1-1 يحسم الشوط الأول من قمة توتنهام وأرسنال بالدوري الإنجليزي
مفتي الجمهورية: قراءة القرآن في كل وقت واجبة.. وصيام القضاء للحامل والمُرضع بعد استعادة القدرة
نقدم العلاج لمواطنينا مجانا.. رئيس وزراء جرينلاند يرفض إرسال ترامب مستشفى عائم للجزيرة
اقتصاد

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
علياء فوزى

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، ارتفاعا رسميا في البنك المركزي مسجلا 47.74 جنيه للشراء و47.88 جنيه للبيع.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الدولار خلال تعاملات  الأحد 22 فبراير 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

صعد سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو:

47.81 جنيها للشراء 

47.91 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنكي التجاري الدولي CIB والتنمية الصناعية  لنحو:

47.77 جنيها للشراء 

47.87 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي نحو:

47.76 جنيها للشراء 

47.86 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

47.75 جنيها للشراء 

47.85 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

47.75 جنيها للشراء 

47.85 جنيه للبيع

وزاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة لنحو:

47.75 جنيها للشراء 

47.85 جنيه للبيع

ووصل  سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد لنحو:

47.75 جنيها للشراء 

47.85 جنيه للبيع

وبلع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني نحو:

47.75 جنيها للشراء 

47.85 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو:

47.73 جنيها للشراء 

47.83 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة  نحو:

47.72 جنيها للشراء 

47.82 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري نحو:

47.71 جنيها للشراء 

47.81 جنيه للبيع

وصعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطنى لنحو:

47.65 جنيها للشراء 

47.75 جنيه للبيع 

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات نحو :

47.58 جنيها للشراء 

47.68 جنيه للبيع

أعلي سعر لشراء الدولار في مصر 

47.81 جنيه للشراء 

أقل سعر لبيع الدولار في مصر 

47.68 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم 

47.79 جنيه.

سعر صرف الدولار بنك الأهلي الكويتي سعر الدولار الأمريكي الجنيه المصري

حملة مكبرة لرفع الاشغالات والتعديات والباعة الجائلين بميدان المحطة بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الإبراهيمية والمركز التكنولوجي والمجزر الآلي

لمتابعة الإلتزام بالأسعار.. محافظ الشرقية يتفقد معرض "أهلاً رمضان" بميدان التحرير

نائبة محافظ الشرقية تتابع العمل بالمركز التكنولوجي ومعرض أهلاً رمضان

