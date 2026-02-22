سعر الدولار في البنك المركزي اليوم

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم، ارتفاعا رسميا في البنك المركزي مسجلا 47.74 جنيه للشراء و47.88 جنيه للبيع.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الدولار خلال تعاملات الأحد 22 فبراير 2026 في أبرز البنوك العاملة في مصر وفقا لآخر تحديثات.

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد

صعد سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي ليسجل نحو:

47.81 جنيها للشراء

47.91 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنكي التجاري الدولي CIB والتنمية الصناعية لنحو:

47.77 جنيها للشراء

47.87 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي نحو:

47.76 جنيها للشراء

47.86 جنيه للبيع

وصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصر لنحو:

47.75 جنيها للشراء

47.85 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو:

47.75 جنيها للشراء

47.85 جنيه للبيع

وزاد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك القاهرة لنحو:

47.75 جنيها للشراء

47.85 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد لنحو:

47.75 جنيها للشراء

47.85 جنيه للبيع

وبلع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك قطر الوطني نحو:

47.75 جنيها للشراء

47.85 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو:

47.73 جنيها للشراء

47.83 جنيه للبيع

وارتفع سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك البركة نحو:

47.72 جنيها للشراء

47.82 جنيه للبيع

ووصل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك أبوظبي التجاري نحو:

47.71 جنيها للشراء

47.81 جنيه للبيع

وصعد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنكي الإسكندرية والإمارات دبي الوطنى لنحو:

47.65 جنيها للشراء

47.75 جنيه للبيع

وسجل سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات نحو :

47.58 جنيها للشراء

47.68 جنيه للبيع

أعلي سعر لشراء الدولار في مصر

47.81 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار في مصر

47.68 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم

47.79 جنيه.