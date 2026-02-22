مسلسل رأس الأفعى الحلقة 5.. الجماعة الإرهابية تطلق على عملياتها "الذئاب المنفردة"

شهد مسلسل رأس الأفعى الحلقة 5، تطورات مثيرة فى الأحداث، حيث يقوم مراد "أمير كرارة" بمداهمة وكر جديد لبعض عناصر الجماعة الإرهابية وقام بالقاء القبض على عدد منهم.

بينما يستقبل أحد عناصر الجماعة جهاز لاب توب ، يحتوى على بعض التعليمات والعمليات التى يرغب الإخوان الإرهابية فى تنفيذها خلال الفترة المقبلة، ومنها اغتيالات شخصيات مهمة داخل الدولة وتفجير منشأت حيوية واستهداف شركات وبنوك أجنبية ، واستهداف أبراج ومحولات الكهرباء واستهداف محطات السكة الحديد ومترو الأنفاق، ويطلق على هذه الخطة عمليات الذئاب المنفردة.

وشهدت الحلقة بعض المشاهد الوثائقية التى تضم اعترفات من قبل عناصر الجماعة الإرهابية ، والتى تقوم بتصنيع المتفجرات من خلال معامل خاصة بهم وهناك من يقوم يتصنيعها فى منزلهم مثل القنابل اليدوية.

أحداث مسلسل رأس الأفعى

تدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي - درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة.

ويقدم أمير كرارة شخصية محورية تمر بأزمات متلاحقة، تقوده إلى مواجهات حاسمة مع أطراف متعددة داخل السياق الدرامي.

ويشارك الفنان شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للعمل، حيث تمثل شخصيته أحد الأعمدة الأساسية في تطور الأحداث وتصاعد الصراع، بينما يأتي انضمام عمر محمد رياض ليضيف بعدًا جديدًا للشخصيات والعلاقات داخل القصة.