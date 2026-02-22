قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

فاينانشال تايمز: الولايات المتحدة حشدت 16 قطعة حربية و 40 ألف عسكري بالشرق الأوسط

هاجر رزق

أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" بأن الولايات المتحدة حشدت في الشرق الأوسط 16 قطعة حربية وما يصل إلى 40 ألف عسكري، إضافة إلى مئات الطائرات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه كانت لدى الولايات المتحدة نحو 5 أجنحة من الطيران الحربي في المنطقة، يضم كل واحد منها نحو 70 طائرة في القواعد المنتشرة في الأردن والكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

وذكرت الصحيفة أن القوات الأمريكية أضافت جناحين لتلك القوات، وهما على متن حاملتي الطائرات "أبراهام لينكولن" و"جيرالد فورد".

وقالت الصحيفة استنادا إلى بيانات جامعة تل أبيب، إن هناك ما لا يقل عن 66 طائرة أمريكية في قاعدة موفق السلطي في الأردن، بما فيها 18 طائرة من طراز "إف 35" و17 من نوع "إف 15" و8 طائرات من نوع "آ 10"، إضافة لطائرات التشويش الالكتروني وطائرات النقل. 

وتشير البيانات من الأقمار الصناعية، التي أوردتها "فاينانشال تايمز" إلى زيادة عدد الطائرات في قاعدة جوية في السعودية.

وأفادت الصحيفة بأن مجموعة القوات الأمريكية في المنطقة تضم 16 سفينة حربية وسفينتي إسناد. ويبلغ عدد العسكريين المنتشرين في القواعد وعلى متن السفن نحو 40 ألف فرد. 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة قد تستخدم القوة العسكرية ضد إيران إن لم يتم "عقد صفقة" معها بشأن برنامج طهران النووي، الذي أجرت الولايات المتحدة وإيران مفاوضات بشأنه في الفترة الأخيرة.

