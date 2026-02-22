وسيم السيسي: الأسرة سعادتي المطلقة.. وشعبنا يحمل جينات الحضارة المصرية

أكد الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أن الأسرة تمثل محور حياته وسعادته الحقيقية، مشددًا على أن أي نجاح خارج إطار الأسرة؛ لا يحمل قيمة إذا لم يتحقق الاستقرار والسعادة داخل البيت.

وقال "السيسي" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي بفقرة "حبايب الدار"، ضمن برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية “Ten”، إن الحب هو "أجمل ما في الوجود"، معتبرًا أنه الحل الأمثل سواء على مستوى العلاقات بين الأفراد أو في العلاقات بين الشعوب، لأنه القاسم المشترك الذي يصنع التفاهم والسلام.

وكشف عن سر اختياره اسم "أفروديت" كاسم لابنته، موضحًا أنه كان يبحث عن اسم مميز خلال مشاركته في مؤتمر بالعاصمة اليونانية أثينا، وعندما شاهد تمثالًا ضخمًا للإلهة أفروديت، ربة الحب والجمال في الميثولوجيا اليونانية، استقر الاسم في ذهنه فورًا.

وعن الأوضاع الراهنة، أوضح السيسي أن العالم يمر بظروف صعبة، مشيرًا إلى ما وصفه بقانون "القسوة بالأفراد رحمة بالمجموع"، في إشارة إلى التحديات الاقتصادية وارتفاع الأسعار، مقابل الحفاظ على الأمن الداخلي والاستقرار العام.

وشدد عالم المصريات، على أن الشعب المصري لا يزال يحمل "جينات الحضارة المصرية"، التي تتجلى في الرقة والابتعاد عن العنف وإراقة الدماء، مؤكدًا أن هذه القيم الحضارية تمثل رصيدًا أخلاقيًا متجذرًا في الشخصية المصرية عبر التاريخ.