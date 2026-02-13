توت عنخ أمون غير عبراني| زاهي حواس يهاجم وسيم السيسي: ما عملتلوش كمين

رد عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، على تصريحات عالم المصريات الدكتور وسيم السيسي، مشيرا إلى أنه غرر به في بعض الأحيان.

وأضاف عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، في لقاء مع الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج كلام الناس، المذاع عبر قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم الجمعة،: "ما عملتش للدكتور وسيم السيسي كمين، وهذا الأمر ما حصلش إطلاقا".

وأوضح عالم الآثار الدكتور زاهي حواس،: "تحدثت في لقاء؛ بعد طلب من أحد المسؤولين، ولم أقل أن توت عنخ أمون غير عبراني، لم أقل هذا التصريح كما يدَّعي وسيم السيسي".

وأكمل عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، أن الدكتور وسيم السيسي رجل محترم، لكنه يغرر به في بعض الأحيان، معبرا عن تقديره واحترامه له.