شاهد| تويوتا هايلاندر 2027 الجديدة

كشفت شركة تويوتا عن طرازها الجديد تويوتا هايلاندر موديل 2027، وتنتمي هايلاندر لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

تستمد سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2027 قوتها من بطارية سعة 77.0 كيلوواط/ساعة، وتنتج قوة 221 حصان، ويمكنها قطع مسافة 462 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وتحصل سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2027 علي قوتها أيضا من بطارية سعة77.0 كيلوواط/ساعة، وتنتج قوة 338 حصان، ويمكنها قطع مسافة 435 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وتدعم سيارة تويوتا هايلاندر الكهربائية تقنية من المركبة إلى التحميل مما يتيح لك استخدام بطارية السيارة لتشغيل الأجهزة الكهربائية الخارجية أو كمصدر طاقة للطوارئ في المنزل.

تظهر سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، أضواء Hammerhead علي شكل رأس المطرقة، وبها شريط LED يمتد على كامل عرض الواجهة، وبها خطوط حادة ورفارف عريضة تمنحها وقفة قوية، وبها مقابض أبواب شبه مخفية لتحسين الانسيابية، وبها إضاءة LED متصلة تعكس لغة العصر الكهربائي.

بالاضافة إلي ان سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2027 بها، شاشة مركزية مقاس 14 بوصه تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو لاسلكياً، وبها لوحة عدادات رقمية مقاس 12.3 بوصه، وبها فرش سوفتكس (SofTex) فاخر، ومقاعد مدفأة ومهواة، وبها سقف بانوراما زجاجي، وبها نظام إضاءة محيطية بـ 64 لون قابل للتخصيص، وبها نظام TSS 4.0 الجديد .

ويوجد بـ سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2027، نظام التحذير قبل الاصطدام مع كشف المشاة، ومثبت سرعة راداري ديناميكي بمدى كامل السرعة، ونظام المساعدة في تتبع المسار وقراءة لوحات الطريق.



سعر تويوتا هايلاندر موديل 2027

ستباع سيارة تويوتا هايلاندر موديل 2027 في سوق السيارات السعودي بسعر 180 ألف ريال سعودي .