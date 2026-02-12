قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر نيسان قاشقاي e-Power في السعودية

نيسان قاشقاي e-Power الكهربائية
نيسان قاشقاي e-Power الكهربائية
إبراهيم القادري

كشفت شركة نيسان عن طرازات الجديد نيسان قاشقاي e-Power ، وتنتمي قاشقاي e-Power لفئة السيارات الكروس أوفر الكهربائية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

سيارة نيسان قاشقاي e-Power الكهربائية الجديدة 

انطلقت قاشقاي أول عام 2006، ووضعت قاشقاي حجر الأساس لفئة الكروس أوفر، وفي السوق السعودي تحظى نيسان بمكانة مرموقة بفضل الاعتمادية العالية، والنسخة الجديدة تمثل نقلة نوعية لأنها موجهة للعميل الذي يرغب في تقليل استهلاك الوقود دون القلق من مدى البطارية، مما يجعل نيسان قاشقاي e-Power خياراً ذكي .

سيارة نيسان قاشقاي e-Power الكهربائية الجديدة 

مواصفات نيسان قاشقاي e-Power

زودت سيارة نيسان قاشقاي e-Power بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح LED حادة، وجنوط رياضية مقاس 20 بوصة التي تمنحها حضور قوي، وبها مقاعد جلدية مبطنة بخاصية التدليك، وبها أزرار مادية للتحكم بالتكييف والصوت .

سيارة نيسان قاشقاي e-Power الكهربائية الجديدة 

محرك نيسان قاشقاي e-Power

تحصل سيارة نيسان قاشقاي e-Power علي قوتها من محرك كهربائي مسؤول عن تحريك العجلات، ويعمل محرك البنزين سعة 1500 سي سي تيربو كمولد للطاقة فقط لشحن البطارية، وتنتج قوة 205 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 330 نيوتن/متر .

سيارة نيسان قاشقاي e-Power الكهربائية الجديدة 

سعر نيسان قاشقاي e-Power

تباع سيارة نيسان قاشقاي e-Power في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها 205 ألف ريال سعودي سعودي .

سيارة نيسان قاشقاي e-Power الكهربائية الجديدة 

تاريخ شركة نيسان في صناعة السيارات

تأسست شركة نيسان موتور المحدودة رسمياً في اليابان عام 1933 على يد يوشيسوكي أيكاوا، وتمتلك تاريخ عريق يمتد لأكثر من 100 عام، وبدأ بجذور شركة "كايشينشا"  عام1911 التي أنتجت أول سيارة "دات" (DAT) عام 1914.

سيارة نيسان قاشقاي e-Power الكهربائية الجديدة 

واشتهرت نيسان عالمياً بإنتاج السيارات المدمجة، وسيارات الدفع الرباعي باترول، والسيارات الرياضية (سكايلاين/GT-R)، وتوسعت عالمياً منذ خمسينيات القرن الماضي لتصبح رائدة في الابتكار والسيارات الكهربائية. 

السيارات الكروس أوفر قاشقاي e Power e Power قاشقاي مواصفات نيسان قاشقاي محرك نيسان قاشقاي e Power سعر نيسان قاشقاي e Power

