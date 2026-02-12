قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تراجع محلي للفضة بفعل ضغوط الدولار.. وصعود للأخضر
رئيس الوزراء: ضرورة العمل لتخفيف الأعباء المعيشية والدولة تتدخل لضبط السوق
ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة
انتقلت إلى المستشفى.. تفاصيل إصابة كارولين عزمي في رامز ليفل الوحش
تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي بدوري أبطال أفريقيا
السلم والأمن الإفريقي يؤكد رفضه اعتراف الاحتلال بجمهورية أرض الصومال
عبد اللطيف: نستهدف إجراء تعديل تشريعي لمد سنوات التعليم الإلزامي بإدخال رياض الأطفال
20 رأس في الساعة.. كفر شكر تحتضن أول مجزر بمعايير عالمية ينتج سمادا عضويا
القبض على شخص أدلى بتصريحات دينية مغلوطة
وزيرة البيئة تصدر قرارا بتعيين سكرتيري عموم مساعدين بالغربية والأقصر والفيوم
فاجعة مزدوجة في الغربية | وفاة مهندس مُتأثرًا بوفاة شقيقته المفاجئ.. والأسرة تنعى رحيلهما
ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية والأسهم تربح 23 مليار جنيه عند الإغلاق
حوادث

ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة

وفاة محمد حسونه ابن المحلة
وفاة محمد حسونه ابن المحلة
الغربية أحمد علي

"ميت بيودع ميت" واقعة شهدها مسجد ابو الحسن بمنطقة صندفا بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية عقب وفاة الحاج أحمد زهران داخل المسجد حال  مشاركته في أداء صلاة الجنازة على المهندس محمد حسونة البالغ من العمر 64 عامًا في واقعة إنسانية مؤثرة وهو ساجدا داخل المسجد .

تفاصيل الواقعة 

وأفاد شهود عيان أنه في حال الاستعداد لصلاة الجنازة عقب الانتهاء من صلاة الظهر أثناء  اصطفاف المصلين لأدائها تعرض الحاج أحمد زهران لوعكة صحية مفاجئة سقط على إثرها مغشيًا عليه داخل المسجد وعلى الفور جرى الاستعانة بسيارة الإسعاف إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصولها وسط حالة من الذهول بين الحضور.

وفاة داخل مسجد 


وأفاد المشاركين في الجنازة من أهالي  المنطقة أن الفقيد كان معروفًا بحسن الخلق والمواظبة على أداء الصلوات مشيرين إلى أن وفاته داخل بيت من بيوت الله وأثناء مشاركته في تشييع أحد أبناء المنطقة تركت أثرًا بالغًا في نفوس الجميع.

الوداع الاخير 

كما تحول المسجد إلى ساحة من الصمت الممزوج بالدعاء حيث تضرع المصلون إلى الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان في مشهد خيمت عليه مشاعر الحزن والتأثر.


كما خيمت حالة من التعاطف بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول نبأ الوفاة داعين للراحلين بالرحمة والمغفرة وأن يجعلهما من أهل حسن الخاتمة.

اخبار محافظة الغربية وفاة عجوز أثناء جنازة صديقه بمسجد أبوالحسن بالمحلة

