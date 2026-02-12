ميت بيودع ميت .. عجوز يتوفى بالمسجد قبل صلاة جنازة مهندس بـ المحلة

"ميت بيودع ميت" واقعة شهدها مسجد ابو الحسن بمنطقة صندفا بمدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية عقب وفاة الحاج أحمد زهران داخل المسجد حال مشاركته في أداء صلاة الجنازة على المهندس محمد حسونة البالغ من العمر 64 عامًا في واقعة إنسانية مؤثرة وهو ساجدا داخل المسجد .

تفاصيل الواقعة

وأفاد شهود عيان أنه في حال الاستعداد لصلاة الجنازة عقب الانتهاء من صلاة الظهر أثناء اصطفاف المصلين لأدائها تعرض الحاج أحمد زهران لوعكة صحية مفاجئة سقط على إثرها مغشيًا عليه داخل المسجد وعلى الفور جرى الاستعانة بسيارة الإسعاف إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصولها وسط حالة من الذهول بين الحضور.

وفاة داخل مسجد



وأفاد المشاركين في الجنازة من أهالي المنطقة أن الفقيد كان معروفًا بحسن الخلق والمواظبة على أداء الصلوات مشيرين إلى أن وفاته داخل بيت من بيوت الله وأثناء مشاركته في تشييع أحد أبناء المنطقة تركت أثرًا بالغًا في نفوس الجميع.

الوداع الاخير

كما تحول المسجد إلى ساحة من الصمت الممزوج بالدعاء حيث تضرع المصلون إلى الله أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان في مشهد خيمت عليه مشاعر الحزن والتأثر.



كما خيمت حالة من التعاطف بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي عقب تداول نبأ الوفاة داعين للراحلين بالرحمة والمغفرة وأن يجعلهما من أهل حسن الخاتمة.