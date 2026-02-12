ترامب يرسل حاملة طائرات جديدة للشرق الأوسط.. والجيش الإسرائيلي يخاطب الإيرانيين بالفارسية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن حاملة طائرات أمريكية إضافية في طريقها إلى الشرق الأوسط، في خطوة تعكس تصاعد التوترات بالتزامن مع استمرار المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران.

وجاء ذلك بعدما شارك ترامب تقريرا لصحيفة وول ستريت جورنال يفيد بأن البنتاجون يستعد لإرسال حاملة طائرات أخرى إلى المنطقة.

وفي تطور لافت، وجهت الصفحة الرسمية للجيش الإسرائيلي باللغة الفارسية رسالة مباشرة إلى الإيرانيين، دعت فيها ما وصفته بـ"المواطنين الوطنيين" إلى متابعة القنوات الرسمية للجيش والتواصل من أجل "أي نوع من أنواع التعاون"، في سابقة غير معتادة تعكس أبعادًا إعلامية وسياسية متداخلة.

وتأتي هذه الرسائل في ظل أجواء إقليمية مشحونة، مع استمرار التهديدات المتبادلة للشهر الثاني على التوالي، وتزايد الحضور العسكري الأمريكي في المنطقة. وبحسب ما نقلته الصحيفة الأمريكية، فإن حاملة الطائرات الإضافية قد تصل خلال أسبوعين، وسط ترجيحات بأن تكون "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش"، إلى جانب احتمالات أخرى تشمل "جورج واشنطن" أو "جيرالد فورد".

وكان ترامب قد التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع مطول استمر نحو ساعتين ونصف في البيت الأبيض، حيث ناقش الجانبان تطورات الملف الإيراني، والسيناريوهات المحتملة في حال تعثر المفاوضات.

وأكد ترامب عقب اللقاء تمسكه بمواصلة المسار التفاوضي، مشيرًا إلى أن البدائل ستُحدد وفق تطورات المرحلة المقبلة.

من جهته، شدد نتنياهو على ما وصفها بـ"الاحتياجات الأمنية لإسرائيل"، لا سيما فيما يتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ووكلاء طهران في المنطقة، مؤكدًا استمرار التنسيق الوثيق مع واشنطن في مختلف السيناريوهات المحتملة.