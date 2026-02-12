قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مرأة ومنوعات

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة.. شاهد

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
هاجر هانئ

حرصت رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تفاصيل إطلالة زوجة ماجد المصري

تألقت زوجة ماجد المصري في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان قصير يصل أعلى الركبة وذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الأسود الذي كشف عن قوامها المثالي.

انتعلت زوجة ماجد المصري حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، تزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، بدت زوجة ماجد المصري بخصلات شعرها الأسود المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر.


 

ماجد المصري رانيا أبو النصر زوجة الفنان ماجد المصري إطلالة زوجة ماجد المصري

