قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فايننشال تايمز: الصين تطلق أقوى كاسحة جليد نووية لتعزيز حضورها في القطب الشمالي
كارثة بيئية في ريف القنيطرة .. إسرائيل ترش أراضي سورية بالمبيدات
طلب مساواته بزيزو وتريزيجيه.. كواليس رحيل نجم سوبر عن الأهلي
إعلام عبري: سقوط 5 قتلى خلال 24 ساعة داخل الأراضي المحتلة
مسلسلات رمضان 2026 .. عرض «السرايا الصفرا» على قناة النهار
خطة مرورية مُكثفة بالتزامن مع قرب شهر رمضان.. تفاصيل غلق وفتح الطرق بالقاهرة الكبرى
مستشار شيخ الأزهر: القرآن أنصف المرأة في الميراث ونقلها من التهميش إلى شريك كامل
الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 16 صاروخا و197 مسيرة روسية
عبد العاطي: اتساع نطاق اختصاصات وزارة الخارجية بعد دمج ملف التعاون الدولي
استلم في نفس اليوم.. استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل بالأسعار
الصين والمكسيك تعقدان أول اجتماع تجاري بعد فرض رسوم جمركية مرتفعة
«خطابي»: الكويت جسّدت نموذج القوة الناعمة ورسّخت حضورها في المشهد الإعلامي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إسلام صادق: محمد عواد وافق على خفض 10 ملايين جنيه من عقده .. والبعض حاول "تطفيشه"

محمد عواد
محمد عواد
عبدالله هشام

كشف الإعلامي إسلام صادق عن تطورات أزمة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع مسؤولي القلعة البيضاء.

وواصل محمد عواد غيابه عن مباريات الزمالك ، حيث خرج من حسابات الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال خلال مباراة الأبيض أمام سموحة مساء الأربعاء ، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله ناصر منسي ، كما غاب الحارس عن مباراتي كهرباء الإسماعيلية وزيسكو يونايتد الزامبي

وقال إسلام صادق عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN: أحد مسؤولي الزمالك عقد جلسة مطولة مع محمد عواد حارس مرمى الفريق ، استمرت قرابة الساعة والنصف لاحتواء أزمة اللاعب وغضبه من عدم المشاركة مع الفريق في المباريات الماضية.

وأضاف: كانت هناك محاولات عديدة داخل نادي الزمالك من أحد المسؤولين لتطفيش محمد عواد وإجباره على الرحيل سواءً في فترة الانتقالات الصيفية أو الشتوية رغم التضحيات التي قدمها الحارس من أجل استمراره مع الأبيض ، حيث وافق على تقليص مبلغ 10 مليون جنيه من قيمة عقده مع الزمالك بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها النادي ، وهو اللاعب الوحيد الذي وافق على هذا الأمر.

الزمالك نادي الزمالك فريق الزمالك أخبار الزمالك محمد عواد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة النينو

"النينو" تسرق الشتاء.. مرتفع جوي يقلب موازين الطقس ويقلص عمر "فصل البرد"

الطفله جنى

جنى| صورة أبكت المصريين من خلف باب منزل خالها بدمياط.. ايه القصة؟

موعد رمضان 2026

18 أم 19 فبراير؟.. أول يوم رمضان 2026 في مصر رسميًا

لقاء الخميسي

الستر اتشال عنا في لحظة.. لقاء الخميسي تروي كواليس زواج عبد المنصف الثاني

الدواجن

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟

الدواجن

بعد قرار استيراد الفراخ.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

فريق الأهلي

7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي

الطفلة جنى

محافظ دمياط: والدة الطفلة جنا كانت مسجونة بتهمة قتـ.ـل ابنتها الثانية

ترشيحاتنا

مصطفي عسل

مصطفى عسل يتوج ببطولة ويندي سيتي للاسكواش

نور الشربيني

نور الشربيني تتوج بلقب بطولة ويندي سيتي للاسكواش

زد

بعد الفوز على أستون فيلا .. زد إف سي يواجه وإستوريل البرتغالي في دوري زد الدولي للناشئين

بالصور

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى.. طاجن سجق بالبطاطس والجزر

أغذية لا غنى عنها.. كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون؟

كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..
كيف تتخلص من الكرش بسبب القولون..

سعر ومواصفات بيجو 301 موديل 2016

بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016
بيجو 301 موديل 2016

عصائر رمضان.. طريقة عمل بودرة الكركديه عناب

عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)
عصائر رمضان..طريقة عمل بودرة الكركديه ( العناب)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

محمد مندور

محمد مندور يكتب: نحو حلول لأزمة اللغة العربية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: هندسة العلاقة بين الروح والجسد

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

المزيد