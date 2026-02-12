إسلام صادق: محمد عواد وافق على خفض 10 ملايين جنيه من عقده .. والبعض حاول "تطفيشه"

كشف الإعلامي إسلام صادق عن تطورات أزمة محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع مسؤولي القلعة البيضاء.

وواصل محمد عواد غيابه عن مباريات الزمالك ، حيث خرج من حسابات الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال خلال مباراة الأبيض أمام سموحة مساء الأربعاء ، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله ناصر منسي ، كما غاب الحارس عن مباراتي كهرباء الإسماعيلية وزيسكو يونايتد الزامبي

وقال إسلام صادق عبر برنامجه البريمو على فضائية TeN: أحد مسؤولي الزمالك عقد جلسة مطولة مع محمد عواد حارس مرمى الفريق ، استمرت قرابة الساعة والنصف لاحتواء أزمة اللاعب وغضبه من عدم المشاركة مع الفريق في المباريات الماضية.

وأضاف: كانت هناك محاولات عديدة داخل نادي الزمالك من أحد المسؤولين لتطفيش محمد عواد وإجباره على الرحيل سواءً في فترة الانتقالات الصيفية أو الشتوية رغم التضحيات التي قدمها الحارس من أجل استمراره مع الأبيض ، حيث وافق على تقليص مبلغ 10 مليون جنيه من قيمة عقده مع الزمالك بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها النادي ، وهو اللاعب الوحيد الذي وافق على هذا الأمر.