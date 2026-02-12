على هامش فعاليات Ai Everything عمرو فتحي: إي آند مصر ترسخ استراتيجية ذكاء اصطناعي مستدامة

شاركت شركة إي آند مصر الرائدة في حلول الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المتكاملة، في جلسة نقاشية على هامش فعاليات النسخة الأولى من قمة ومعرض Ai Everything الشرق الأوسط وإفريقيا – مصر 2026، تحت عنوان "البنية التحتية وتشغيل الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع".

ضمت الجلسة نخبة من الخبراء في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، منهم المهندس عمرو فتحي، الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا ونظم المعلومات (CTIO) في إي آند مصر، وباستورا فاليرو، نائب الرئيس الأول للعلاقات الحكومية الدولية بشركة Cisco، والمهندس محمود صوفراطه نائب رئيس تنمية أسواق تكنولوجيا المعلومات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA. وأدار الجلسة نيل هيوز الكاتب التقني والمنتج بشركة Tech Talks Network بالمملكة المتحدة.

خلال الجلسة أكد المهندس عمرو فتحي أن إي آند مصر لم تبدأ رحلتها مع الذكاء الاصطناعي حديثًا، بل سبقتها سنوات من العمل على البيانات وتصميم نماذج التعلم الآلي والتحليلات المتقدمة، ضمن مسار تطوير داخلي متواصل، قبل أن يتحول الذكاء الاصطناعي إلى أولوية عالمية.

وقال إن إعادة الهيكلة المؤسسية في عام 2022 شكلت نقطة انطلاق جديدة، حيث بدأت مرحلة مكثفة من التجارب المتكررة لاختبار الإمكانات العملية، وصولًا إلى تطبيق الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع (AI at Scale)، وهو تحول وصفه ب "الكبير للغاية" مقارنة بالمبادرات المحدودة.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي يقوم في جوهره على جودة البيانات وتكاملها، مضيفًا: "نحن مؤسسة غنية بالبيانات بحكم طبيعة أعمالنا، لكن الاستفادة الحقيقية تتطلب وجود بيئة بيانات موحدة تربط جميع القطاعات"، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على بناء هذه البيئة باعتبارها الركيزة الأساسية لأي توسع مؤسسي فعال.

وشدد الرئيس التنفيذي لقطاع التكنولوجيا ونظم المعلومات (CTIO) في إي آند مصر، على أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لا يشبه الإنفاق الرأسمالي التقليدي الذي يُسترد على مدى سنوات، بل هو التزام مستدام يتطلب ضخ مستمر للموارد، سواء في التكنولوجيا أو الكفاءات البشرية أو تطوير البنية التنظيمية.

أما بخصوص الأمن السيبراني، فقد أوضح أن ضمان الحماية الرقمية يمثل أحد أبرز التحديات، لا سيما مع تنامي الاعتماد على التقنية في قطاعات حساسة كالشبكات، وخدمات الهاتف المحمول، والمحافظ الإلكترونية، وتطبيقات الجوال، وصولًا إلى أنظمة الموارد البشرية والتدريب. وأشار إلى أن أي تطبيق جديد يمر بمراحل فحص دقيقة لضمان خصوصية البيانات وحمايتها من الاختراق أو سوء الاستخدام.

وشدد في ختام حديثة على أن رحلة التحول لا تزال مستمرة، وأن الهدف هو توسيع نطاق الاستخدام بشكل مسؤول وآمن، مع تحقيق التوازن بين الابتكار والحوكمة، وبين سرعة التنفيذ ومتطلبات الحماية، مؤكدًا أن نجاح الذكاء الاصطناعي يرتكز على بيانات موحدة، وبنية تحتية قوية، وثقافة مؤسسية مستعدة للتغيير.