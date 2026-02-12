قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام عبري: سقوط 5 قتلى خلال 24 ساعة داخل الأراضي المحتلة

محمود نوفل

أعلنت القناة 12 العبرية سقوط 5 قتلى في الداخل الإسرائيلي جرّاء أعمال العنف خلال الـ24 ساعة الماضية ما يرفع عدد القتلى منذ بداية العام إلى 45 قتيلًا.

وفي وقت لاحق، ذكر اللواء احتياط يتسحاق بريك إن إسرائيل على شفا أزمة غير مسبوقة، محذرا من أن المسار الحالي قد يؤدي إلى كارثة لا تُحتمل، وأن السبيل الوحيد للنجاة يكمن في جيل شاب قادر على تصحيح المسار قبل فوات الأوان.

وأضاف بريك، أن إسرائيل اليوم ممزقة من الداخل، حيث تتغلغل الكراهية بين مختلف الأطياف السياسية والدينية، وبين اليهود والعرب، في كل مؤسسة وقطاع.

وأوضح أن القيادة الحالية قصيرة النظر، تضع مصالحها السياسية فوق المصلحة العامة، ما يضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات الكبرى في الأمن، الاقتصاد، التعليم، الصحة، البنية التحتية، والعلوم.

وحذر من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى ما أسماه "دمار الهيكل الثالث"، مع تزايد هجرة المواطنين الأكفاء “هروب الأدمغة”، وتآكل القدرة الوطنية على الصمود، وربما لا تبلغ إسرائيل مئة عام.

كما أشار بريك إلى أن الخطر الحقيقي يكمن في استمرار الجمود السياسي والاجتماعي في ظل حكومة بنيامين نتنياهو ، وأن الحل يكمن في تولي جيل شاب زمام الأمور، هذا الجيل، بحسبه، عانى ويلات الحرب والضغوط النفسية والقلق الوجودي بسبب الحروب على كافة الجبهات.

