إسرائيل تصدر توصيات أمنية خاصة بشهر رمضان.. تعزيز قوات الاحتلال وقيود عمرية على دخول الأقصى

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، الأربعاء، حزمة توصيات أمنية استعدادا لشهر رمضان المبارك، تضمنت زيادة انتشار القوات في الضفة الغربية مع تركيز خاص على مناطق خط التماس، وسط خطة لمواصلة العمليات العسكرية "بحساسية" لتفادي أي تصعيد.

وفي خطوة تختلف عن السنوات السابقة، أوصت سلطات الاحتلال بعدم وقف عمليات الهدم والاعتقالات والاقتحامات، لكنها شددت على دراسة توقيت هذه العمليات بعناية وأخذ العواقب المحتملة على أرض الواقع في الاعتبار.

وفيما يخص المسجد الأقصى، قررت التوصيات السماح بدخول نحو 10,000 مصلي فلسطيني من الضفة الغربية خلال أيام الجمعة من الشهر الكريم، مع تحديد قيود عمرية: الرجال فوق 55 عامًا، والنساء فوق 50 عامًا. كما حظر دخول المفرج عنهم في صفقات تبادل الأسرى الأخيرة إلى الأقصى.

وأشارت التقديرات الاستخباراتية الإسرائيلية إلى "حالة لامبالاة" غير مسبوقة في الشارع الفلسطيني تجاه قرارات الكابينت الأخيرة، لكنها حذرت من أن الاحتكاك في الأماكن المقدسة، مثل الحرم الإبراهيمي، قد يؤدي إلى انفجار سريع في المنطقة.