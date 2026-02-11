الأوقاف تنشر نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان استقبال شهر رمضان

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة المقبلة بجميع مساجد الجمهورية بعنوان « استقبال شهررمضان» بينما جاءت الخطبة الثانية بعنوان «شهر رمضان وكثرة الاستهلاك».

وأصدرت وزارة الأوقاف الإصدار التاسع والثلاثين من سلسلة زاد الأئمة والخطباء، لموضوع خطبة الجمعة المقبلة عبر المنصة الإلكترونية.

من ناحية أخرى تقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بخالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة تجديد الثقة فيه وزيرًا للأوقاف، معربًا عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية.

وأكد وزير الأوقاف أن هذه الثقة تمثل حافزًا كبيرًا لبذل أقصى درجات الجهد والعمل الجاد من أجل الارتقاء بأداء وزارة الأوقاف والقيام برسالتها على الوجه الأكمل، بما يعكس مكانة مصر العريقة وتاريخها الممتد، ويواكب حاضرها الواعد، ويخدم تطلعاتها نحو مستقبل أكثر إشراقًا.

وأشار إلى أنه يستقبل هذه المسؤولية بروح من الالتزام الكامل والعزم الصادق على مواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ، سعيًا لتعزيز الدور الدعوي والمجتمعي للوزارة وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال.