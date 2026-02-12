مش طبيعي.. الكوكي يعترض على توقيت مباراة دجلة ويوجه رسالة لجماهير المصري

اكد الكابتن نبيل الكوكي المدير الفني للنادى المصري عقب التعادل الايجابي مع وادى دجلة فى المباراة المؤجلة التى اقيمت اليوم انه ليس من الطبيعي أن يخوض الفريق مباراة حاسمة بالدوري بعد يوم واحد فقط من رحلة طيران شاقة استغرقت ستة عشر ساعة ؟!!

وشدد الكوكي قائلا يجب على المسئولين عن الكرة المصرية مراعاة الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية خاصة في هذا الوقت الحاسم.

واضاف المدير الفني للنادى المصري ان اللاعبين أدوا مباراة قوية للغاية في ظل ظروف صعبة جدًا.

واعترف الكوكي ان ركلة الجزاء الثانية والبطاقة الحمراء للساعي أثرت كثيرًا على مجريات المباراة.

وقال الكوكي أجرينا العديد من التغييرات الهجومية في نهاية المباراة وكنا قريبين جدًا من خطف هدف الفوز.



شباب المصري و الأداء المتميز

واكد المدير الفني للنادى المصري أن الثنائي الشاب عبد الوهاب نادر وأحمد شرف واصلا الظهور بمستوى متميز.

واوضح الكوكي ان تدوير اللاعبين في هذه المرحلة يأتي خوفًا من الإصابات والإرهاق الشديد.

ولفت الكوكي ان التركيز الكامل حاليا في مباراة زيسكو المقبلة لحسم الصعود إلى دور الثمانية.

وشدد الكوكي على اننتظار الجماهير العظيمة في مباراة زيسكو الحاسمة والكل يسعى لإسعادهم.

وفى سياق المباراة حصل عصام ثروت حارس المصري على جائزة أفضل لاعب في المباراة أمام فريق وادي دجلة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.