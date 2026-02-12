قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انسحاب القوات الأمريكية من قاعدة التنف السورية
ملك التمريرات الحاسمة.. جماهير ليفربول تشيد بصلاح بعد مباراة سندرلاند
مسيرات لعصابات مخدرات مكسيكية تخترق أجواء تكساس.. وتحرك عسكري أمريكي فوري
سير السعودية تقترب من إطلاق أولى سياراتها الكهربائية
ضجة في البرازيل.. أستاذ جامعي يكشف صلة إبستين باللوبي اليهودي
علمها الصلاة.. ابنة مريم فخر الدين تحكي قصة والدتها مع الشيخ الشعراوي
7.5 مليون دولار.. تفاصيل عرض بيراميدز لإغراء نجم الأهلي
بي إم دبليو تطلق استدعاء واسعا لسياراتها حول العالم بسبب مخاطر حريق محتملة
موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟
دعاء يوم 24 شعبان .. أدعية تغفر ذنوبك وتشرح صدرك وتريح قلبك
بعد أسيست سندرلاند.. إنجاز تاريخي جديد لصلاح في البريميرليج
كشف مخطط 2011.. إبستين متهم بإشعال فوضى الشرق الأوسط
محافظات

مش طبيعي.. الكوكي يعترض على توقيت مباراة دجلة ويوجه رسالة لجماهير المصري

الكوكي المدير الفني للنادى المصري
الكوكي المدير الفني للنادى المصري
محمد الغزاوى

اكد الكابتن نبيل الكوكي المدير الفني للنادى المصري عقب التعادل الايجابي مع وادى دجلة فى المباراة المؤجلة  التى اقيمت اليوم انه ليس من الطبيعي أن يخوض الفريق مباراة حاسمة بالدوري بعد يوم واحد فقط من رحلة طيران شاقة استغرقت ستة عشر ساعة ؟!!

وشدد الكوكي قائلا يجب على المسئولين عن الكرة المصرية مراعاة الفرق المشاركة في البطولات الأفريقية خاصة في هذا الوقت الحاسم.

واضاف المدير الفني للنادى المصري ان اللاعبين أدوا مباراة قوية للغاية في ظل ظروف صعبة جدًا.

واعترف الكوكي ان ركلة الجزاء الثانية والبطاقة الحمراء للساعي أثرت كثيرًا على مجريات المباراة.

وقال الكوكي أجرينا العديد من التغييرات الهجومية في نهاية المباراة وكنا قريبين جدًا من خطف هدف الفوز.


شباب المصري و الأداء المتميز 

واكد المدير الفني للنادى المصري أن الثنائي الشاب عبد الوهاب نادر وأحمد شرف واصلا الظهور بمستوى متميز.

واوضح الكوكي ان تدوير اللاعبين في هذه المرحلة يأتي خوفًا من الإصابات والإرهاق الشديد.

ولفت الكوكي ان التركيز الكامل حاليا في مباراة زيسكو المقبلة لحسم الصعود إلى دور الثمانية.

وشدد الكوكي على اننتظار  الجماهير العظيمة في مباراة زيسكو الحاسمة والكل يسعى لإسعادهم.

وفى سياق المباراة حصل عصام ثروت حارس المصري  على جائزة أفضل لاعب في المباراة  أمام فريق وادي دجلة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

المصري النادى المصري وادى دجلة الكونفيدرالية

