السفير حسام زكي يعلق بعد تولي شقيقته وزارة الثقافة: شعور كبير بالفخر

علق السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية علي صدور قرار تولي الدكتورة جيهان زكي شقيقته حقيبة وزارة الثقافة، متمنيةً لها التوفيق في مهامها الجديدة.

وكتب حسام زكي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"شعور كبير بالفخر بشقيقتي الدكتورة جيهان زكي وهي تحلف اليمين الدستورية وزيراً للثقافة..

شريط طويل من ذكريات الطفولة والصبا والحياة.. من التنشئة ونحن صغار وفضل ابي وامي اللا محدود علينا نحن الاشقاء الثلاثة.. الي ذكريات الشباب ثم تطورات الحياة بكل ما تجلبه من خير وشر..".

واضاف حسام زكي :" شريط مر أمامي في لحظات استغرقها اداء القسم.. وتمتمت بدعاء في خاطري وترحمت علي والدينا اللذين أؤمن انهما يتابعانا دوما وينظران الينا طوال الوقت..".

وختم حسام زكي :"جيهان زكي هي تجسيد حي لمقولة لكل مجتهد نصيب.. وكل من يعرفها يفهم تماما مغزي كلامي هذا..

ادعو الله ان يوفقها للاداء الرفيع كما عودتنا دوماً..".



وقد أدت الدكتورة جيهان زكي، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وزيرا للثقافة، ضمن الحكومة الجديدة للدكتور مصطفي مدبولي.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، أداء نائب رئيس الوزراء والوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.