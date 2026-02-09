وزير الثقافة ومحافظ الدقهلية يشهدان احتفالات العيد القومي وافتتاح مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة بعد تطويره

شهد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الاحتفال بالعيد القومي الـ776 للمحافظة، والذي أُقيم لأول مرة على مسرح أم كلثوم بقصر ثقافة المنصورة، عقب الانتهاء من أعمال التجديد ورفع الكفاءة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، ودانيال بانوف عمدة بلدية فيليكو تارنوفو بجمهورية بلغاريا، واللواء خالد اللبان رئيس هيئة قصور الثقافة،إلى جانب عدد من السادة المحافظين والقيادات التنفيذية والشعبية.



وفي كلمته، أعرب وزير الثقافة عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكدًا أن افتتاح مسرح أم كلثوم يمثل إضافة مهمة لخريطة التنوير وبناء الوعي في مصر، مشيرًا إلى أن أبناء المنصورة جسّدوا عبر التاريخ معنى الانتماء الحقيقي والعمل الوطني، وحرصهم الدائم على الحفاظ على هويتهم وتاريخهم العريق.

وأكد الوزير أن افتتاح المسرح يعكس إيمان الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن بناء الإنسان هو الأساس الحقيقي للجمهورية الجديدة، وأن الثقافة تمثل ضرورة وطنية وأداة رئيسية لترسيخ قيم الانتماء والوعي والإبداع، موجهًا التحية لأبناء الدقهلية لما قدموه من نماذج مشرفة في مختلف المجالات.

كما وجه وزير الثقافة الشكر لكافة الجهات والأفراد الذين ساهموا في إنجاز مشروع تطوير قصر ثقافة المنصورة، من أجهزة تنفيذية ومهندسين وعمال وفنانين ومثقفين، مؤكدًا أن هذا الصرح الثقافي سيظل منارة حضارية لأبناء المحافظة.

من جانبه، رحّب اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بالحضور، معربًا عن تقديره لمشاركتهم في احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الذي يوافق ذكرى انتصار أبناء المنصورة على الحملة الصليبية بقيادة لويس التاسع، وترسيخ قيم البطولة والتضحية في سجل التاريخ الوطني.

وأشار المحافظ إلى أن الاحتفال هذا العام تزامن مع إعادة إحياء أحد أهم الصروح الثقافية بالمحافظة، وهو قصر ثقافة المنصورة، مؤكدًا دوره في تنمية المواهب، وبناء الوعي، وترسيخ الهوية الوطنية، بدعم من الدولة وبمشاركة المجتمع المدني.

ووجّه محافظ الدقهلية الشكر لوزير الثقافة على التعاون المثمر في إعادة القصر لدوره التنويري، كما ثمّن جهود نائب المحافظ الدكتور أحمد العدل، وكافة المشاركين في أعمال التطوير، مؤكدًا العمل بروح الفريق الواحد لخدمة أبناء المحافظة.

وأضاف المحافظ أن الاحتفال يتزامن مع ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، إحدى رموز الدقهلية ومصر، والتي جسدت بقيمتها الفنية معنى الخلود والإبداع الحقيقي.

كما استعرض محافظ الدقهلية عددًا من المشروعات التنموية والخدمية التي تم تنفيذها بالمحافظة في مجالات الإسكان، والبنية التحتية، والتعليم، والصحة، والرياضة، وتحسين الهوية البصرية، ودعم الفلاح، وتطوير منظومة الخبز، بما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

وفي ختام الحفل، قام محافظ الدقهلية بتكريم عدد من الرعاة وقيادات المجتمع المدني تقديرًا لمساهماتهم في دعم المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

وتضمنت فقرات الحفل عزف السلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وعرض أفلام تسجيلية عن تاريخ المحافظة، وانتصار أبنائها، والشخصيات البارزة، ومسيرة كوكب الشرق أم كلثوم، بالإضافة إلى عرض أبرز إنجازات المحافظة خلال الفترة الماضية، واختُتمت الفعاليات بفقرة غنائية للفنانة مروة ناجي.

وشهد الاحتفال حضور اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، واللواء طيار أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والدكتور أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، والدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية.

ويقع قصر ثقافة المنصورة على مساحة تقارب 2400 متر مربع على ضفاف نهر النيل، ويضم مسرح أم كلثوم، الذي يتسع لـ820 مقعدًا، ومجهز بأحدث التقنيات، إلى جانب مكتبة تضم أكثر من 22 ألف كتاب، وعدد من النوادي الثقافية والفنية، وأقسام متخصصة لثقافة الطفل والشؤون الفنية.

وقد أُدرج القصر ضمن المباني ذات الطراز المعماري المتميز بقرار وزير الإسكان رقم 236 لسنة 2016، وشهد أعمال تطوير متعاقبة كان آخرها في ديسمبر 2025، شملت تحديث أنظمة الصوت والإضاءة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتطبيق اشتراطات السلامة، وتطوير المرافق والخدمات، بما يضمن استدامة دوره الثقافي.