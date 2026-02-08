معرض ثقافي وعروض فنية .. قنصلية بكين تحتفل بعيد الربيع الصيني

احتفلت قنصلية الصين بالإسكندرية، مساء اليوم السبت، بعيد الربيع الصيني، وذلك بحضور يانغ يي، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية، وعدد من أبناء الجالية الصينية المقيمين بالمحافظة، إلى جانب نخبة من الشخصيات التنفيذية والعامة السكندرية، وعدد من قناصل الدول.

واستهلت الاحتفالية المعرض الثقافي المصاحب للفعالية، والذي ضم العديد من اللوحات والصور الفوتوغرافية التي تعكس ملامح التراث والثقافة الصينية بالإضافة المعالم السياحية المصرية وخاصة بمحافظة الإسكندرية، فضلا عن أعمال الهند ميد بالألوان الزاهية، والذي سلط الضوء على العادات والتقاليد المرتبطة بعيد الربيع، بما يعكس عمق الحضارة الصينية وتاريخها العريق.

كما شهدت الاحتفالية تقديم مجموعة من العروض الثقافية والفنية الصينية، من فقرات فنية باليه وعزف، بجانب فقرات ترفيهية وفنون قتالية، والتي لاقت تفاعلًا واستحسانًا من الحضور، حيث عكست تلك العروض تنوع الفنون الشعبية الصينية وما تحمله من رموز ودلالات مرتبطة بهذه المناسبة الهامة.

ورحب القنصل الصيني يانغ يي بالحضور في احتفالية عيد الربيع لعام 2026، مشيرًا إلى أنه يتزامن مع استقبال شهر رمضان، كما يشهد الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين ومصر.

واشار قنصل الصين بالإسكندرية إلى أن الصين الشريك الأول لمصر واكبر مصدر لواردتها، مؤكدًا أن الشراكة بين البلدين شهدت تطورًا معمقًا حيث تمر العلاقات الثنائية بين مصر والصين بأفضل مراحلها التاريخية.

وتأتي هذه الاحتفالية في إطار تعزيز أواصر الصداقة والتبادل الثقافي بين الشعبين المصري والصيني، وتأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، ودور الفعاليات الثقافية في التقريب بين الشعوب وتعزيز التفاهم المشترك.