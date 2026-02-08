حميد الشاعري يختتم موسم مزيكا صالونات بتعاون موسيقي مفاجئ مع ليجي سي

اختُتم الموسم السادس من برنامج «مزيكا صالونات» بطرح أغنية جديدة بعنوان «كان على عيني»، والتي جمعت الفنان حميد الشاعري مع الرابر ليجي سي، في تعاون موسيقي حمل طابعًا مختلفًا وجاء تتويجًا لموسم حافل بالتجارب المتنوعة.

الأغنية خرجت للنور بعد جلسة عمل داخل الاستوديو امتدت لعدة ساعات، عمل خلالها الفريق على صناعة التراك من الصفر، في أجواء اعتمدت على الإبداع اللحظي والتجريب، وهو النهج الذي ميّز الموسم السادس من البرنامج.

وقدم حميد الشاعري خلال الحلقة رؤية موسيقية تجمع بين خبرته الطويلة ولمسته الخاصة، بينما أضاف ليجي سي أسلوبه المعاصر القريب من جيل الشباب، ليخرج العمل بمزيج يربط بين أجيال مختلفة داخل تجربة واحدة.

ويُعد هذا التعاون خاتمة لسلسلة من اللقاءات الموسيقية غير التقليدية التي شهدها الموسم السادس من «مزيكا صالونات»، والذي جمع فنانين من مشاهد وأساليب متعددة، ونجح في جذب تفاعل واسع من الجمهور عبر منصات المشاهدة.

الحلقة الأخيرة من «مزيكا صالونات» وأغنية «كان على عيني» متاحتان حاليًا للمشاهدة والاستماع عبر منصة يوتيوب