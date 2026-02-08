مظاهرات عارمة.. شوارع أوروبا تتحوّل إلى ساحات تضامن مع غزة ضد خروقات إسرائيل

خرجت مظاهرة في شوارع بروكسل؛ تضامنًا مع غزة ورفضًا لخروقات إسرائيل المتواصلة التي لا تتوقف بحجج واهية.

وشهدت دول أوروبية مظاهرات تضامنية مع غزة، ندد فيها المشاركون بخروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار، وطالبوا بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي ومقاطعته.



ونظّمت مظاهرات في مدن ألمانية من بينها العاصمة برلين، رفعت خلالها شعارات داعمة للفلسطينيين، وأظهرت أن حجم الغضب الشعبي من قوات الاحتلال وعدوانها على غزة لم يتراجع في ألمانيا.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين وشعارات تنتقد الحكومة الألمانية وتتهمها بالاستمرار في تصدير الأسلحة إلى جيش الاحتلال.

كما أشار المتظاهرون إلى الشركات الألمانية التي تصنع الأسلحة ولديها مشاريع مشتركة مع نظيراتها الإسرائيلية، واعتبروا أن هذا التعاون يثبت أن هذه الشركات تشارك في حرب الإبادة بغزة.

واعتبر المتظاهرون، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لم يحترم، وبالتالي فإنهم سيواصلون التظاهر والضغط على الحكومة الألمانية لمقاطعة "إسرائيل" وقطع العلاقات معها، منتقدين زيارة مسؤولين ألمانيين إلى الاحتلال.

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس هي الأخرى مظاهرة تندد بخروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار. ردا على التحرك السياسي من قِبَل بعض الأطراف المعروفة بمواقفها المؤيدة لإسرائيل.

ويطالب المتظاهرون بتحرك فرنسا لأن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار، وبطرد السفير الإسرائيلي من باريس.

كذلك شهدت إيطاليا تحركات شعبية تضامنا مع الحق الفلسطيني ورفضا للتطبيع مع إسرائيل، وذلك بالتزامن مع افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية في مدينة ميلانو.