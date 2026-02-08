مصرع شقيقتين في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالبحيرة

لقيت شقيقتان مصرعهما في الحال، أمس السبت، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك، بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك، أمام قرية دسونس، بنطاق ذات المركز، بطريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وفاة كلا من جميلة أحمد مصطفى البربري، 42 عامًا، وشقيقتها جيهان، 51 عاما، مقيمان مركز أبو حمص، وتم نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف جهات التحقيق.

وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.