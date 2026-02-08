أقل سعر دولار اليوم 8-2-2026

سجل سعر أقل دولار أمام الجنيه؛ استقرارًا مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 8-2-2026.



آخر تحديث لأقل سعر دولار

وسجل آخر تحديث لصالح أقل دولار أمام الجنيه نحو 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع.

مواعيد عمل البنوك

تبدأ البنوك المصرية صباح اليوم عملها في تمام الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا بعد انقطاع عن العمل استمر إلى 3 أيام.

بنوك تبيع الدولار بسعر أقل

وفقاً لآخر تداولات سعر الدولار فقد باعت مجموعة من البنوك الخاصة العملة الخضراء بسعر أدنى وخصوصًا بنك الإمارات دبي الوطني.

استمرار الاستقرار

يستمر استقرار سعر الدولار على مستوى البنوك العاملة داخل السوق المصرية في مستهل تعاملات اليوم الأحد .

عودة البنوك

مع مستهل تعاملات اليوم الأحد؛ تعود البنوك المصرية لعملها بعد انتهاء مدة الراحة الأسبوعية التي يمنحها البنك المركزي المصري للقطاع المصرفي.

الدولار ثابت اليوم

دخل سعر الدولار مقابل الجنيه في حالة من الاستقرار لليوم الرابع على التوالي منذ اختتام التعاملات في البنوك مساء الخميس الماضي.

تحرك الدولار

وفقد سعر الدولار ما يقارب من 18 قرشًا جديدة من قيمته على أساس أسبوعي داخل البنوك المصرية.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 46.9 جنيه للشراء و 47 جنيها للبيع.

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.78 جنيه للشراء و46.88 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وسجل ثاني أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.81 جنيه للشراء و 46.91 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.86 جنيه للشراء و 46.96 جنيه للبيع في بنوك "قطر الوطني QNB، التنمية الصناعية، المصري الخليجي، كريدي أجريكول".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو46.89 جنيه للشراء و 46.99 جنيه للبيع في بنوك "ميد بنك، أبو ظبي التجاري، العربي الإفريقي الدولي، القاهرة، مصر".

متوسط سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو 46.9 جنيه للشراء و 47 جنيها للبيع في بنوك "سايب، المصرف المتحد، نكست، التعمير والإسكان، البركة".

وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 46.91 جنيه للشراء و 47.01 جنيه للبيع في بنوك "الأهلي المصري، المصرف العربي الدولي، أبو ظبي الأول، الكويت الوطني، العقاري المصري العربي، فيصل الإسلامي، الأهلي الكويتي، قناة السويس، التجاري الدولي CIB".

أعلى سعر دولار

سجل أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.06 جنيه للشراء و 47.16 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات.

وثاني أعلى سعر دولار أمام الجنيه نحو 46.95 جنيه للشراء و 47.05 جنيه للبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

الاحتياطي النقدي يرتفع

ارتفع الاحتياطي النقدي لمصر على أساس شهري بمقدار 1.15 مليار دولار منذ نهاية 2026 مسجلًا بذلك 52.6 مليار دولار.

وكشفت نشرة البنك المركزي المصري، عن وصول معدلات الاحتياطي النقدي بنسب غير مسبوقة مقارنة بما كان عليه بنهاية العام الماضي حيث وصل 51.451 مليار دولار.

وكان الاحتياطي النقدي قد ارتفع علي مدار الشهرين الماضيين بمقدار كسر حاجز الـ 2.39 مليار دولار.

كما كشفت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاعا غير مسبوق للاحتياطي النقدي مقارنة بما كان عليه منذ أكثر من 14 عاماً اللاحقة على اندلاع ثورة 25 يناير 2011 والتي كان خلالها الإحتياطي النقدي في أزهى قوة له، إذ كسر حينها ما يقارب من من 37 مليار دولار، ليصعد بمعدل 35,2% حالياً.