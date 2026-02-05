البنك المركزي يعلن تفاصيل بيع أذون خزانة بـ271,612 مليار جنيه.. اليوم

أعلن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي طلبات الإكتتاب في أذون الخزانة الحكومية في عطاء أجراه اليوم الخميس الموافق 5-2-2026؛ بنحو 2953 طلبًا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري اليوم، إنه تم طرح أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يومًا لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة لصالح وزارة المالية المصرية في آخر عطاءا أسبوعي لها خلال الأسبوع الجاري.

وبلغت جملة طلبات الإكتتاب نحو 271.612 مليار جنيه بما يعادل 5.8 مليار دولار في عطاء اليوم من أصل 95 مليار جنيه كان مستهدف تحقيقها في المتوسط.

وفقا لتقرير البنك المركزي فقد وصل حجم طلبات الشراء في أجل 364 يوما بقيمة 108.9 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه كان من المخطط استهداف بيعها.

وبلغت جملة الطلبات للإكتتاب في ذلك الأجل نحو 1538 طلبًا من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة نحو 23.001% وأقل سعر بنسبة 23.961% وأعلى سعر بنسبة 29%.

وسجلت جملة الطلبات المطروحة في أجل 182 يوما بقيمة 162.712 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه كانت مستهدفة في مزاد اليوم.

وصلت جملة الطلبات نحو 1415 طلباً قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.

بلغ متوسط سعر الفائدة نحو 23.401% و بلغ أقل سعر فائدة بنسبة 24.7% وأعلي سعر بنسبة 29%.