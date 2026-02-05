قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عضو شعبة السيارات يتوقع دخول موديلات جديدة وتأثر الأسعار بالعملة والفائدة
مريم عبدالعزيز لـ صدى البلد : شعرت بمزيج من الخوف والسعادة أثناء مقابلتي لشيخ الأزهر وكأنني أعرفه منذ سنوات
مصطفى بكري يكشف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب.. البيت الأبيض: ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران| أخبار التوك شو
أقل سعر ذهب اليوم 6-2-2026
الأوراق المطلوبة .. كيفية تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين 2026
مصدر مقرّب يكشف تفاصيل حادث النائب مجدي مسعود على طريق بنها الحر | خاص
فيديو مضلل | الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سائق وعامل تحويل أموال لضابط مرور بالقليوبية على سبيل الرشوة
العظمى تصل 30 درجة.. أجواء صيفية تقتحم الشتاء غدا والأرصاد تحذر من ظاهرة
حقيقة إيقاف تأشيرات العمرة لشركات السياحة المصرية وتأثيرها على الموسم
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالدقهلية
زفاف تحول لمأتم.. مصرع عروسة وإصابة العريس بعد انقلاب سيارة زفافهما في بني مزار بالمنيا
ظاهرة نادرة.. كسوف الشمس 2026 يتزامن مع يوم رؤية هلال رمضان
اقتصاد

البنك المركزي يعلن تفاصيل بيع أذون خزانة بـ271,612 مليار جنيه.. اليوم

البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي

أعلن البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي طلبات الإكتتاب في أذون الخزانة الحكومية في عطاء أجراه اليوم الخميس الموافق 5-2-2026؛ بنحو 2953 طلبًا قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.

كشف  تقرير صادر عن البنك المركزي المصري اليوم، إنه تم طرح أذون خزانة من أجلي 182 و 364 يومًا لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة لصالح وزارة المالية المصرية في آخر عطاءا أسبوعي لها خلال الأسبوع الجاري.

وبلغت جملة طلبات الإكتتاب نحو 271.612 مليار جنيه بما يعادل 5.8 مليار دولار في عطاء اليوم من أصل 95 مليار جنيه كان مستهدف تحقيقها في المتوسط.

وفقا لتقرير البنك المركزي فقد وصل حجم طلبات الشراء في أجل 364 يوما بقيمة 108.9 مليار جنيه من أصل 40 مليار جنيه كان من المخطط استهداف بيعها.

وبلغت جملة الطلبات للإكتتاب في ذلك الأجل نحو 1538 طلبًا من المستثمرين والمؤسسات المالية.

وبلغ متوسط سعر الفائدة المقبولة نحو 23.001% وأقل سعر بنسبة 23.961% وأعلى سعر بنسبة 29%.

وسجلت جملة الطلبات المطروحة في أجل 182 يوما بقيمة 162.712 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه كانت مستهدفة في مزاد اليوم.

وصلت جملة الطلبات نحو 1415 طلباً قدمه المستثمرون والمؤسسات المالية.

بلغ متوسط سعر الفائدة نحو 23.401% و بلغ أقل سعر فائدة بنسبة 24.7% وأعلي سعر بنسبة 29%.

طلبات الإكتتاب البنك المركزي مال واعمال وزارة المالية اخبار مصر أجل 182 يوما أجل 364 يوما سعر الفائدة الفجوة التمويلية

