تفاصيل أعلى شهادات بنك مصر اليوم بعائد يومي يصل لـ20.5٪

عقب خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة مؤخرا، أعلنت بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن تحديثات جديدة في عوائد شهادات الادخار بالجنيه، شملت مجموعة من الشهادات بعوائد شهرية ثابتة أو متدرجة، بالإضافة إلى شهادات بعائد سنوي، لتلبية احتياجات مختلف العملاء.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تتميز الشهادات الحالية بأنها توفر عوائد مجزية مع أمان وضمان كامل من البنوك الحكومية، بعيدا عن تقلبات السوق مثل الذهب أو الدولار.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنها أيضا تمنح العملاء مرونة في اختيار مدة الشهادة حسب احتياجاتهم، إلى جانب سهولة استردادها بعد فترة محددة، ما يجعلها خيارا مناسبا للراغبين في الاستثمار الآمن والمريح.

شهادات بنك مصر

1. شهادة القمة بعائد شهري ثابت

تم خفض العائد على شهادة القمة ذات العائد الشهري الثابت إلى 16% بدلا من 17%، لتظل خيارا مناسبا للراغبين في دخل شهري ثابت وآمن.

2. شهادة «ابن مصر» بعائد شهري متناقص

وتتيح شهادة «ابن مصر» بعائد شهري متناقص للعملاء عوائد متميزة على مدار السنوات الثلاث:

- السنة الأولى: 20.5%

- السنة الثانية: 16.25%

- السنة الثالثة: 12.25%

3. شهادة «ابن مصر» بعائد سنوي متناقص

وتوفر هذه الشهادة عوائد سنوية متدرجة كالتالي:

- السنة الأولى: 20.5%

- السنة الثانية: 16.25%

- السنة الثالثة: 13.25%

شهادات البنك الأهلي المصري