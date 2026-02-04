قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منال عوض: التحديات المتزايدة بقطاع المخلفات تتطلب تبني حلولاً قائمة على التخطيط طويل الأجل
نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني
إعلام عبري يزعم القضاء على قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي
أردوغان: القاهرة وأنقرة تعملان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي
الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك
بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟
الكيلو بـ100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء بعد الزيادة
الرئيس السيسي: حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام
الرئيس السيسي: أمن الإقليم مسئولية جماعية.. ونرفض أي محاولات لفرض أمر واقع في غزة
القاهرة وأنقرة تدشنان مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية وتستهدفان 15 مليار دولار تبادلا تجاريا
الرئيس السيسي: يجب التوصل إلى هدنة إنسانية تؤدي إلى وقف إطلاق النار في السودان
تفاصيل أعلى شهادات بنك مصر اليوم بعائد يومي يصل لـ20.5٪

ياسمين القصاص

عقب خفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة مؤخرا، أعلنت بنك مصر والبنك الأهلي المصري عن تحديثات جديدة في عوائد شهادات الادخار بالجنيه، شملت مجموعة من الشهادات بعوائد شهرية ثابتة أو متدرجة، بالإضافة إلى شهادات بعائد سنوي، لتلبية احتياجات مختلف العملاء.

وفي هذا الصدد، يقول الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تتميز الشهادات الحالية بأنها توفر عوائد مجزية مع أمان وضمان كامل من البنوك الحكومية، بعيدا عن تقلبات السوق مثل الذهب أو الدولار.

وأضاف الإدريسي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أنها أيضا تمنح العملاء مرونة في اختيار مدة الشهادة حسب احتياجاتهم، إلى جانب سهولة استردادها بعد فترة محددة، ما يجعلها خيارا مناسبا للراغبين في الاستثمار الآمن والمريح.

شهادات بنك مصر

1. شهادة القمة بعائد شهري ثابت

تم خفض العائد على شهادة القمة ذات العائد الشهري الثابت إلى 16% بدلا من 17%، لتظل خيارا مناسبا للراغبين في دخل شهري ثابت وآمن.

2. شهادة «ابن مصر» بعائد شهري متناقص

وتتيح شهادة «ابن مصر» بعائد شهري متناقص للعملاء عوائد متميزة على مدار السنوات الثلاث:

 - السنة الأولى: 20.5%

 - السنة الثانية: 16.25%

 - السنة الثالثة: 12.25%

3. شهادة «ابن مصر» بعائد سنوي متناقص

وتوفر هذه الشهادة عوائد سنوية متدرجة كالتالي:

 - السنة الأولى: 20.5%

 - السنة الثانية: 16.25%

 - السنة الثالثة: 13.25%

شهادات البنك الأهلي المصري

نوع الشهادةمدة الشهادةطريقة العائدنسبة العائد
الشهادة البلاتينية بعائد شهري ثابت3 سنواتشهري ثابت16%
الشهادة البلاتينية بعائد شهري متدرج3 سنواتشهري متدرج21%، 15.25%، 12% حسب المرحلة
الشهادة البلاتينية بعائد سنوي3 سنواتسنوي22%، 17.5%، 13%
شهادات شهادات الإدخار سعر الفائدة عوائد شهرية عوائد ثابتة البنك المركزي المصري

