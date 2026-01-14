قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد خفض الفائدة.. شهادة الادخار الرباعية 2026 بعائد تراكمي 100%

عبد الفتاح تركي

شهادة الادخار الرباعية 2026 بعائد تراكمي 100% .. عادت شهادة الادخار الرباعية 2026 لتتصدر اهتمامات شريحة واسعة من المواطنين الباحثين عن أدوات ادخارية آمنة تحقق عائدًا مرتفعًا ومستقرًا، وذلك في أعقاب التغيرات الآتية التي شهدتها السياسة النقدية في مصر، وعلى رأسها قرار خفض أسعار الفائدة، وهو ما دفع كثيرين إلى إعادة ترتيب أولوياتهم المالية والبحث عن أوعية طويلة الأجل تضمن تعظيم قيمة المدخرات بأقل مستوى من المخاطر.

ويأتي هذا التوجه في وقت تراجع فيه العائد على عدد من الشهادات التقليدية، ما أعاد تسليط الضوء على شهادة الادخار الرباعية ذات العائد التراكمي التي يطرحها البنك العربي الإفريقي الدولي، باعتبارها من أكثر الشهادات الادخارية جذبًا خلال الفترة الحالية، خاصة مع الحديث عن وصول العائد الفعلي في السنة الأولى إلى ما يعادل 27% عند احتسابه بطريقة سنوية.

واقرأ أيضًا:

خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار من البنك الأهلي وبنك مصر بعد قرار المركزي

ما هي شهادة الادخار الرباعية 2026

تُعد شهادة الادخار الرباعية 2026 من الأوعية الادخارية طويلة الأجل، حيث تمتد مدتها إلى أربع سنوات كاملة، وتقوم فكرتها الأساسية على احتساب العائد بشكل تراكمي دون صرف دوري، على أن يحصل العميل على كامل العائد مضافًا إلى أصل الشهادة دفعة واحدة عند انتهاء مدة الاستثمار.

وتتميز هذه الشهادة بأن إجمالي العائد المتحقق بنهاية السنوات الأربع يصل إلى 100% من قيمة الشهادة الأصلية، ما يعني أن المدخر يضاعف أمواله عند الاستحقاق دون الحاجة إلى متابعة شهرية أو سنوية للعائد، وهو ما يناسب فئة كبيرة من العملاء الذين يفضلون الادخار طويل الأجل وتعظيم رأس المال.

العائد التراكمي وكيفية احتسابه

أوضح البنك العربي الإفريقي الدولي أن العائد على شهادة الادخار الرباعية يُحتسب بمعدل فائدة تراكمي يبلغ نحو 18.92% سنويًا، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تحقيق عائد إجمالي يعادل 100% من قيمة الشهادة عند انتهاء المدة.

شهادات الادخار

ولتوضيح آلية العائد بشكل عملي، إذا قام أحد العملاء بشراء شهادة بقيمة 100 ألف جنيه، فإنه يحصل عند الاستحقاق على 100 ألف جنيه أصل قيمة الشهادة، إضافة إلى 100 ألف جنيه عائد تراكمي، ليصل إجمالي المبلغ المستحق إلى 200 ألف جنيه بعد أربع سنوات.

وتُعد هذه الميزة من أبرز نقاط القوة في الشهادة، حيث تتيح للمدخرين فرصة واضحة لمضاعفة أموالهم دون التعرض لتقلبات السوق أو المخاطر المرتبطة بالاستثمار في أدوات مالية أخرى.

الحد الأدنى للشراء ومرونة الاكتتاب

حدد البنك العربي الإفريقي الدولي الحد الأدنى لشراء شهادة الادخار الرباعية عند 5 آلاف جنيه، مع إتاحة الشراء بمضاعفات الألف جنيه، وهو ما يمنح مرونة كبيرة أمام مختلف فئات العملاء، سواء من أصحاب المدخرات الصغيرة أو المتوسطة.

وتُطرح الشهادة للأفراد فقط، ولا تتوافر للشركات أو المؤسسات، ما يعكس توجيهها بالأساس إلى الأفراد الراغبين في الادخار الآمن على المدى المتوسط، مع إمكانية البدء بمبالغ محدودة نسبيًا.

مدة الشهادة وشروط الاسترداد

تمتد مدة شهادة الادخار الرباعية إلى أربع سنوات كاملة، ولا يسمح البنك بتجديدها مرة أخرى بعد انتهاء المدة، حيث يحصل العميل عند الاستحقاق على كامل قيمة الشهادة مضافًا إليها العائد التراكمي.

ولا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مرور ستة أشهر من تاريخ الشراء، وهو ما يُعد شرطًا أساسيًا لضمان جدية الاستثمار والاستفادة من العائد المقرر.

وفي حال رغبة العميل في كسر الشهادة بعد انتهاء فترة السماح، يتم تطبيق نسب خصم على العائد وفقًا لمدة الاحتفاظ بالشهادة، حيث تبلغ نسبة الخصم في السنة الأولى 7%، وتنخفض إلى 6% في السنة الثانية، ثم 5% في السنة الثالثة، وتصل إلى 4% في السنة الرابعة.

شهادات الادخار

لماذا تزداد جاذبية الشهادة بعد خفض الفائدة

تزايد الإقبال على شهادة الادخار الرباعية 2026 يأتي في ظل انخفاض أسعار الفائدة على بعض الأوعية الادخارية الأخرى، ما جعل هذه الشهادة خيارًا مفضلًا للراغبين في تحقيق عائد مرتفع نسبيًا مع الحفاظ على درجة عالية من الأمان.

كما أن وضوح العائد النهائي، وإمكانية مضاعفة أصل المبلغ خلال أربع سنوات، يمنح المدخرين رؤية مالية مستقرة، ويساعدهم على التخطيط طويل الأجل دون القلق من تغيرات أسعار الفائدة أو التقلبات الاقتصادية.

الذهب أم شهادات الادخار

وتُعد الشهادة مناسبة بشكل خاص للأشخاص الذين لا يحتاجون إلى دخل دوري شهري أو سنوي، ويستهدفون تعظيم قيمة مدخراتهم خلال فترة زمنية محددة، مع ضمان الحصول على العائد في موعد واضح ومحدد.

شهادة الادخار الرباعية شهادة الادخار الرباعية 2026 شهادة بعائد تراكمي 100 شهادة البنك العربي الإفريقي أفضل شهادات الادخار بعد خفض الفائدة شهادات ادخار طويلة الأجل عائد شهادات الادخار 2026 شهادة ادخار بدون صرف دوري

