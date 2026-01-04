قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طائرة مسيرة إسرائيلية تستهدف قرية عديسة جنوب لبنان
إغلاق المجال الجوي في اليونان ووقف حركة المطارات.. ما السبب؟
عمرو دياب يحيي حفلًا غنائيًا في بيروت.. 1 أغسطس
قداسة البابا تواضروس الثاني: نتمنى أن يكون العام الجديد سعيدًا على جميع المصريين ووطننا الغالي
الحق اشتري... انخفاض يصل إلى200 جنيه وشعبة الذهب تكشف مفاجأة
تنسيق مشترك بين التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لدعم جاهزية المنظومة
إيلون ماسك يحذر: إساءة استخدام Grok تعرضك للمساءلة القانونية
تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام في الدوري الإنجليزي
علي جمعة: المنشاوي كان يسلطني لأنه كان مؤدبا مع القرآن وياتي بعده الحصري
الأمن يداهم ناديًا صحيًا يدار لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالتجمع
شهادات الإدخار من بنك مصر.. اعرف العائد
مجلس وزراء الداخلية العرب يحتفى بـ أسبوع التوعية بمخاطر التطرف والإرهاب
شهادات الإدخار من بنك مصر.. اعرف العائد

بنك مصر
بنك مصر
محمد يحيي

بدأت خلال الساعات الماضية، أول أيام العمل في الجهاز المصرفي اليوم الأحد الموافق 4-1-2026، خلال السنة المالية الجديدة في البنوك .


وفقا لتعاملات البنوك المصرفية والتي من بينها بنك مصر الحكومي والتي تتضمن بيع شهادات الادخار لدعم مدخرات للعملاء
 

الشهادات بنك مصر 


شهادة ابن مصر


تعد شهادة ابن مصر المطروحة من بنك مصر شهادة ثلاثية ذات عائد متناقض بنسبة 22%.


يتم شراء الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات.


سعر الفائدة 


يبلغ سعر الفائدة علي تلك الشهادة بنسبة 22% في السنة الأولي و 17.5% في السنة الثانية ثم 13.25% في السنة الثالثة.


شهادة القمة 


تعد شهادة القمة بعائد دوري ثابت لمدة 3 سنوات بنسبة 16%، حيث يتم شراؤها بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها.


مزايا شراء الشهادات من بنك مصر 


تضمن الشهادات المشتراه مجموعة من المزايا أبرزها:


الاقتراض بضمانها 
التأمين علي حياة صاحبها خلال مدة الشهادة
استرداد قيمة الشهادة بعد٦ شهور من شراءها
يتم احتساب العائد من اليوم التالي للشراء 


وخلال الأسبوع الماضي، أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت تعديل أسعار العائد على عدد من شهادات الادخار بالجنيه المصري، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 1%.


شهادة ابن مصر

وأوضح البنك أنه تم خفض العائد على شهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة ذات العائد الشهري ليصبح 20.5% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة.

بنك مصر البنوك سعر الفائدة الشهادات بنك مصر شهادة القمة مزايا شراء الشهادات من بنك مصر

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

منتخب تونس

«الغندور» يُعلّق بعد خروج السودان وتونس على حساب فرق القارة السمراء

الزمالك

إعلامية: أرض بديلة للزمالك في أكتوبر.. وتوقيع العقود مع عودة حسين لبيب من فرنسا

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

برج الجدي

برج الجدي .. حظك اليوم الأحد 4 يناير 2026

القلقاس

بدون لزوجة.. سر القلقاس المظبوط زي بيوت زمان بخطوات بسيطة

الكفتة

طريقة عمل الكفتة بالصلصة بمذاق شهي

في عيد ميلادها.. فستان يارا السكري يثير إعجاب رواد السوشيال ميديا

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

حامل بعد 3 عمليات.. 10 صور لـ سالي عبد السلام

حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام
حامل بعد 3 عمليات.. 10صور لـ سالى عبد السلام

مقرمش ولونه وردي.. طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات
.طريقة تخليل اللفت مثل المحلات

مذنب منتظر في 2026.. هل نشهد ظاهرة سماوية نادرة؟

الفلك
الفلك
الفلك

