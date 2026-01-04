شهادات الإدخار من بنك مصر.. اعرف العائد

بدأت خلال الساعات الماضية، أول أيام العمل في الجهاز المصرفي اليوم الأحد الموافق 4-1-2026، خلال السنة المالية الجديدة في البنوك .



وفقا لتعاملات البنوك المصرفية والتي من بينها بنك مصر الحكومي والتي تتضمن بيع شهادات الادخار لدعم مدخرات للعملاء



الشهادات بنك مصر



شهادة ابن مصر



تعد شهادة ابن مصر المطروحة من بنك مصر شهادة ثلاثية ذات عائد متناقض بنسبة 22%.



يتم شراء الشهادة بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها لمدة 3 سنوات.



سعر الفائدة



يبلغ سعر الفائدة علي تلك الشهادة بنسبة 22% في السنة الأولي و 17.5% في السنة الثانية ثم 13.25% في السنة الثالثة.



شهادة القمة



تعد شهادة القمة بعائد دوري ثابت لمدة 3 سنوات بنسبة 16%، حيث يتم شراؤها بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاتها.



مزايا شراء الشهادات من بنك مصر



تضمن الشهادات المشتراه مجموعة من المزايا أبرزها:



الاقتراض بضمانها

التأمين علي حياة صاحبها خلال مدة الشهادة

استرداد قيمة الشهادة بعد٦ شهور من شراءها

يتم احتساب العائد من اليوم التالي للشراء



وخلال الأسبوع الماضي، أعلن بنك مصر أن لجنة الأصول والخصوم بالبنك قررت تعديل أسعار العائد على عدد من شهادات الادخار بالجنيه المصري، وذلك في ضوء قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 1%.



شهادة ابن مصر

وأوضح البنك أنه تم خفض العائد على شهادة «ابن مصر» الثلاثية المتناقصة ذات العائد الشهري ليصبح 20.5% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12.25% في السنة الثالثة.